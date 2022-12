RE-VANA THERAPEUTICS LÈVE 11,9 MILLIONS DE DOLLARS À L'OCCASION D'UN FINANCEMENT DE SÉRIE A

Visionary Ventures mène ce cycle de financement pour soutenir le développement de thérapies ophtalmiques à libération prolongée

BELFAST, Irlande du Nord, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Re-Vana Therapeutics Ltd. , une société privée spécialisée dans l'administration de médicaments qui développe des thérapies à libération prolongée pour le traitement de maladies oculaires menaçant la vision, a annoncé aujourd'hui la clôture de son cycle de série A avec un financement de 11,9 millions de dollars, soit une sur-souscription de 4 millions de dollars. Le financement a été mené par Visionary Ventures . Parmi les autres investisseurs figurent ExSight Ventures , InFocus Capital Partners et les investisseurs britanniques existants, Qubis Ltd. , Co-Fund NI et TechStart Ventures .

Ces recettes permettront de faire progresser le développement des technologies de délivrance de médicaments biodégradables photoréticulées EyeLief®, EyeLief-SD™ et OcuLief® de Re-Vana et permettront d'étendre les opérations et les équipes de développement de la société. Grâce à la réalisation d'études non cliniques clés sur l'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité oculaires, Re-Vana a démontré que sa plateforme révolutionnaire peut atteindre une délivrance durable de 6 mois ou plus d'un médicament biologique anti-VEGF à des niveaux thérapeutiquement pertinents avec une charge médicamenteuse élevée, une libération en rafale contrôlée et un profil de dégradation favorable. La plateforme de Re-Vana a donc le potentiel de permettre la délivrance durable de médicaments par une administration non chirurgicale en cabinet pour traiter les maladies oculaires, en surmontant plusieurs limitations et défis de longue date dans le domaine.

Parallèlement à ce financement, le conseil d'administration de Re-Vana a été renforcé par la nomination de Robert Avery, M.D., de Visionary Ventures et InFocus Capital Partners, en tant que membre du conseil, et de Michael O'Rourke, président et PDG de Re-Vana Therapeutics, en tant que président du conseil.

« Le financement par des investisseurs nouveaux et existants pendant cette période difficile témoigne du potentiel des technologies de Re-Vana pour la délivrance durable de produits thérapeutiques biologiques », a déclaré M. O'Rourke. « Nous sommes particulièrement chanceux d'avoir reçu un financement complémentaire de la part de plusieurs sociétés de capital-risque américaines très respectées, axées sur l'ophtalmologie, et d'investisseurs britanniques. Leurs connaissances et leur expertise avérées en ophtalmologie sont des ajouts inestimables pour Re-Vana alors que nous accélérons le développement de notre pipeline et que nous élargissons nos partenariats stratégiques. »

« Les plateformes technologiques exclusives de Re-Vana offrent un potentiel important pour délivrer des produits biologiques nouveaux et approuvés pendant au moins 6 mois en clinique, ce qui réduit la nécessité d'injections intravitréennes fréquentes et prolonge l'efficacité thérapeutique dans le traitement des principales maladies oculaires », a déclaré le Dr Avery.

Re-Vana est une entreprise dérivée technologique de l'Université Queen's, située à Belfast, en Irlande du Nord. La société développe actuellement des produits thérapeutiques ophtalmiques à libération prolongée visant à réduire la fréquence des injections intravitréennes nécessaires pour traiter un large éventail de maladies rétiniennes, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire (DMLA humide). De plus, la technologie exclusive de libération prolongée photoréticulée de Re-Vana peut permettre le développement d'une large gamme de nouveaux produits à libération prolongée applicables à une variété de domaines thérapeutiques.

À propos de Re-Vana Therapeutics

Re-Vana Therapeutics Ltd. , fondée en 2016 en tant qu'entreprise dérivée de l'Université Queen's de Belfast, en Irlande du Nord, est une société spécialisée dans les thérapies oculaires et l'administration de médicaments, dont le siège social est situé à Belfast et dont le bureau américain, Re-Vana Therapeutics, Inc, se trouve à Tampa, en Floride. Re-Vana se concentre sur le développement de son pipeline interne ainsi que sur des collaborations stratégiques externes pour faire progresser sa nouvelle plateforme d'administration de médicaments. À ce jour, Re-Vana a levé plus de 17,75 millions de dollars pour soutenir le développement de produits biologiques à libération prolongée. En 2022, Re-Vana a remporté le prix Retina de l'Ophthalmic Innovation Summit pour l'administration de médicaments et le prix 2022 de la Chambre de commerce de Belfast (Irlande du Nord) pour l'innovation commerciale.

À propos de Visionary Ventures

Visionary Ventures est une société de capital-risque qui s'appuie sur une stratégie unique d'avantage informationnel grâce à des partenariats avec plus de 80 leaders d'opinion, experts du secteur et acquéreurs stratégiques pour mettre en relation le capital et les connaissances avec les start-ups les plus prometteuses dans le domaine des sciences de la vie et de l'ophtalmologie. En engageant son équipe d'experts, de professionnels et de leaders de l'industrie à l'avant-plan du processus, Visionary permet de prendre des décisions éclairées sur ses investissements en capital-risque et fournit des conseils précieux aux entreprises de son portefeuille pour maximiser leur potentiel. Pour en savoir plus sur leur personnel, leur portefeuille et leurs perspectives, rendez-vous sur www.visionaryvc.com et suivez-les sur LinkedIn .

