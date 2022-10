React News de Green Street élargit sa couverture éditoriale en réponse à l'intérêt croissant pour la propriété commerciale en Europe continentale

--L'élargissement de la couverture comprend l'envoi d'emails d'informations spéciales deux fois par jour, l'envoi d'un email hebdomadaire de synthèse axé uniquement sur le continent, et un nouveau bulletin sur l'Allemagne--

LONDRES, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- React News, le média d'information européen exclusif de Green Street, a étendu sa couverture éditoriale du secteur de l'immobilier commercial européen à l'ensemble du continent. Le Bulletin Européen destiné aux abonnés de React est élargi, avec deux bulletins quotidiens du lundi au jeudi et un bulletin le vendredi matin. De plus, un nouvel e-mail « Best of the Week » a également été lancé vendredi, exclusivement consacré à l'Europe continentale avec des informations sur l'Allemagne, les pays nordiques, la France, l'Italie et l'Espagne entre autres.

Un nouveau bulletin hebdomadaire sur l'Allemagne propose des analyses de marché et une synthèse des principaux articles de la semaine précédente. Le lancement de ce bulletin est né de l'implication de React dans la région, faisant suite au recrutement d'experts du secteur en 2022, Mira Kaizl et Michael Minarzik.

« React fournit une couverture inégalée des plus grands projets immobiliers commerciaux au Royaume-Uni et en Irlande depuis notre fondation en 2019. En réponse à la demande croissante des lecteurs qui investissent en Europe continentale, nous avons élargi notre cible géographique au fil des ans, tout en accélérant davantage nos investissements et notre contenu, a déclaré Julie Cruz, directrice de la rédaction, Europe. Communiquer plus d'informations en temps réel et deux fois par jour nous donne un véritable avantage dans ce secteur compétitif – avec chaque clôture de transaction, pendant chaque cycle économique. »

La nouvelle couverture continentale s'inscrit dans l'engagement de Green Street à fournir une vision à 360 degrés de l'immobilier commercial mondial et à accroître sa présence en Europe, comme en témoigne également le récent lancement de sa solution European Sales Comps qui fournit des informations normalisées sur les prix du marché.

Les personnes intéressées peuvent s'abonner à React News, ou venir rencontrer les équipes de React et de Greeen Street cette semaine à l'EXPO (Hall A2, stand #523) pour un essai gratuit .

À propos de Green Street

Green Street est le principal fournisseur de services de recherches, d'informations, de données, d'analyses et de conseil dans le domaine de l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe. Depuis plus de 35 ans, Green Street fournit des renseignements exclusifs et des données fiables sur les marchés immobiliers publics et privés, aidant ainsi les investisseurs, les banques, les prêteurs et autres acteurs du secteur à optimiser leurs investissements et leurs décisions stratégiques. La société fournit des informations exclusives sur le marché, des renseignements étayés et des analyses prédictives par le biais d'une plateforme SaaS. Pour en savoir plus, consultez le site : www.greenstreet.com.

