Reaction Biology Corporation acquiert ProQinase GmbH

Fondée en 2001, ProQinase est spécialisée dans la découverte de médicaments liés aux kinases. En 2018, elle a fourni une suite complète de tests biochimiques et cellulaires à plus de 230 clients dans le monde. En outre, ProQinase propose une gamme vaste et croissante de services de test in vivo, y compris 70 modèles tumoraux ainsi que des plateformes d'immuno-oncologie incluant des modèles de souris exclusifs. En 2019, ProQinase s'installera dans un nouveau laboratoire ultramoderne qui lui permettra de se développer.

La RBC est un chef de file en matière de services de découverte de médicaments en développement précoce. Elle se concentre notamment sur les cibles thérapeutiques liées aux kinases et épigénétiques pour des tests biochimiques et cellulaires. Ces dernières années, la RBC a également ajouté des plates-formes d'analyses biophysiques et électrophysiques à son offre de services et a servi plus de 1 150 clients dans le monde, y compris des sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie ainsi que des laboratoires universitaires et gouvernementaux de grande envergure.

L'association de la RBC et de ProQinase sera à l'origine de la première société mondiale de découverte de médicaments liés aux kinases à l'offre et aux activités diversifiées en Europe et aux États-Unis. Les deux sociétés prévoient de continuer à développer leurs activités au sein de leurs propres installations et d'élargir leur offre de produits. En outre, la RBC prévoit d'inaugurer une filiale en Chine en collaboration avec son nouvel actionnaire important, le CEG.

« Nous avons saisi cette opportunité pour améliorer et développer notre position mondiale de leader de la découverte de médicaments en développement précoce. », a déclaré Matt Oristano, PDG de Reaction Biology, « Notre société compte désormais une liste d'environ 1 500 clients auxquels elle offre un éventail de services encore plus diversifié. Notre capacité à organiser des efforts de découverte de médicaments en Europe, aux États-Unis et en Chine présentera un avantage considérable pour nos clients. »

Chaoyong Wang, fondateur et PDG du ChinaEquity Group, a confié : « Nous sommes extrêmement heureux de contribuer à la création de cette plate-forme multinationale de services de découverte de médicaments. Le portefeuille de ChinaEquity, qui compte plus de 200 sociétés, de concentre principalement sur les sociétés du secteur des sciences de la vie. En associant nos actifs ProQinase à la RBC, nous pouvons créer une valeur stratégique en entrant sur le marché chinois des services de découverte de médicaments. Nous sommes impatients de collaborer avec Matt et son équipe afin de leur ouvrir le marché chinois. »

À propos du ChinaEquity Group :

Fondé en 1999, le ChinaEquity Group (CEG) est l'une des premières entreprises de capital-investissement et de capital-risque en Chine et figure actuellement parmi les meilleures entreprises du secteur des investissements chinois au sein de nombreux classements professionnels. Les opérations en RMB s'effectuent actuellement sur le National Equities Exchange and Quotations (NEEQ) en Chine. CEG a acquis Hifuture Electric (une société cotée à la Bourse de Shenzhen) en 2016.

Au cours de ses 20 années d'existence, le CEG a été à l'origine de plus de deux cents investissements couvrant un large éventail d'industries et de stades de développement. Les investissements du CEG dans les sociétés pendant les phases de capital-investissement et de capital-risque couvrent les industries des technologies, médias et télécommunications (TMT), de la vente au détail et de la consommation haut de gamme, de la fabrication haut de gamme, des technologies propres, des nouveaux matériaux, des soins de santé et des biotechnologies. www.chinaequity.net

À propos de Reaction Biology :

Basée à Malvern, en Pennsylvanie, et créée en 2001, Reaction Biology est un leader des services de découverte de médicaments en développement précoce. La société compte plus de 1 150 clients dans le monde et une suite de plus de 2 000 analyses biochimiques, cellulaires et biophysiques. Elle est le principal fournisseur de services de découverte liés aux kinases, avec 650 kinases couvertes, et jouit de la meilleure offre du secteur. www.reactionbiology.com

