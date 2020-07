Realdania annonce 5 nouveaux partenariats technologiques qui vont bousculer le secteur de la construction

« Tech Match cherche à attirer des start-ups internationales ayant des solutions techniques et un savoir-faire de pointe sur le marché et à les introduire dans l'espace de développement d'entreprises danoises qui ont des solutions attrayantes et qui souhaitent une injection de vitamines numérique et internationale » , déclare Simon Kofoed-Svendsen, chef de projet chez Realdania.

« Lorsque nous mettons en relation des start-ups technologiques européennes hautement spécialisées dans le domaine de l'IoT, de l'intelligence artificielle et de la robotique avec des PME danoises, cela stimule l'innovation sous la forme de produits, de méthodes et de connaissances qui, grâce à une efficacité et une durabilité accrues, améliorent à la fois la rentabilité et la compétitivité dans l'ensemble du secteur danois de la construction », déclare Sanyu Karani, PDG de FundingBox.

« Cela démontre qu'il existe un grand potentiel pour le développement de nouvelles solutions dans le secteur », déclare Peter Landau, directeur du programme Tech Match chez BLOXHUB.

En savoir plus sur Tech Match et les entreprises

Entre 12 et 15 Tech Matches (jumelages technologiques) devraient être établis en 2020-2021. Deux fois par an, une date limite sera fixée pour le dépôt des candidatures, dans le cadre desquelles les sociétés danoises jumelées avec des start-ups de l'UE définiront ensemble un projet de développement d'une durée de 6 mois. Au mois de septembre 2020, le second appel à propositions sera lancé.

Chaque projet pourra recevoir jusqu'à 100 000 euros de financement, qui pourront servir à l'achat de matériel, à l'assistance d'experts et au temps de développement.

Le programme est financé par Realdania avec une subvention pouvant atteindre 2 millions d'euros au cours des deux prochaines années. L'investissement de Realdania s'appuie sur des start-ups soutenues par l'UE qui ont reçu un montant similaire.

Les start-ups soutenues par l'UE sont gérées par FundingBox, le premier distributeur européen de fonds dans le secteur des technologies de pointe. La plateforme FundingBox travaille avec plus de 28 000 entrepreneurs de start-ups et de PME technologiques, qui peuvent accéder à des opportunités de financement exponentielles et s'engager auprès d'entreprises en quête de talents.

BLOXHUB, centre spécialisé dans l'innovation au Danemark, œuvre en faveur d'un développement urbain durable et soutient des projets collaboratifs en les accompagnant, en s'attelant aux défis, en assurant le partage des connaissances et en les diffusant auprès de l'industrie pendant et après la réalisation des projets.

