Réalisation majeure en matière de développement durable : Belvedere achève l'installation d'un dispositif de captage de la biomasse

Made With Nature , une plateforme puissante introduite en 2020 qui ancre fermement la marque dans la nature, a pour but de démontrer comment, dans cette nouvelle ère où les consommateurs se préoccupent plus que jamais de ce qu'ils mettent dans leur corps, Belvedere est fabriquée avec du seigle polonais et de l'eau purifiée, puis magistralement élaborée dans un processus de distillation par le feu pour devenir une vodka extraordinaire de goût et de caractère. Pour Belvedere, il est tout aussi impératif de savoir ce que les humains introduisent dans les sols : l'entreprise s'engage à nourrir les terres que nous partageons, comme le montre l'ouverture de cette installation de captage de la biomasse au sein de sa distillerie.

Tournée vers l'avenir, la marque prend des mesures audacieuses pour aborder les questions environnementales afin de préserver les terroirs d'où provient son seigle, en mettant en œuvre de nouvelles pratiques commerciales responsables et des initiatives écologiques innovantes. Ces ambitions portent sur différents sujets et s'appuient sur plus d'une décennie de méthodes et de mise en œuvre de recherches universitaires. Elles se concentrent sur des solutions qui prouvent qu'une meilleure entreprise crée un monde meilleur au service de : l'alimentation des écosystèmes, de l'atténuation de l'impact climatique et de l'engagement envers la société.

Rodney Williams, président-directeur général de Belvedere Vodka, a commenté l'inauguration de l'installation de biomasse en ces termes : « Un proverbe chinois dit qu'un voyage de mille kilomètres commence par un pas. Nous savons que nous avons un long chemin à parcourir pour réaliser nos ambitions de "nourrir les terres que nous partageons" et de "protéger les écosystèmes et la biodiversité dont nous dépendons". Cette nouvelle installation de biomasse marque une étape majeure (un véritable bond en avant) vers la réalisation de notre conviction que de meilleures pratiques commerciales créent un monde meilleur ». M. Williams a poursuivi : « Nous nous appuyons sur ces réalisations en plaçant la barre encore plus haut pour nous-mêmes avec huit engagements en matière de durabilité réalisables d'ici 2025. »

Ces 8 engagements sont les suivants :

Se convertir à l'agriculture biologique : depuis 2020, Belvedere a commencé à s'approvisionner en ingrédients biologiques pour toutes ses futures innovations, tous les nouveaux produits reflétant cette nouvelle norme à partir de 2021. À partir de 2023, la marque entamera sa transition vers une agriculture entièrement biologique.

Restaurer les paysages : Belvedere travaille actuellement sur un programme de régénération des sols qui sera lancé en Pologne et qui vise à protéger le caractère naturel des terroirs agricoles.

Réduire le gaspillage de l'eau : l'objectif est de réduire de 40 % le gaspillage d'eau, ce qui contribuera à une réduction globale de 27 % de l'eau provenant des puits de la marque d'ici 2024.

Solutions d'énergie renouvelable : en plus des étapes de l'installation de captage de la biomasse, Belvedere travaille à l'installation d'une solution d'énergie solaire supplémentaire dans sa distillerie d'ici 2023.

Solutions de conditionnement durables : Belvedere a éliminé 95 % du plastique à usage unique et a commencé à mettre en œuvre l'éco-conception pour tous les nouveaux produits et matériels de points de vente. D'ici 2025, Belvedere s'engage à réduire encore de 50 % l'utilisation du plastique, à augmenter de 50 % l'utilisation du plastique recyclé et à augmenter l'utilisation du verre recyclé.

Récupérer le sous-produit des déchets thermiques : d'ici 2022, Belvedere vise à convertir le sous-produit de la distillation en carburant. Parallèlement, la marque travaille sur un plan de récupération de la chaleur perdue en réutilisant les gaz d'échappement, ce qui permettra de réduire de 20 % l'apport énergétique de la chaufferie d'ici 2021.

Travailler avec les communautés locales pour promouvoir et fournir de l'énergie verte : la marque travaille sur un plan visant à alimenter le réseau électrique de la ville avec l'énergie verte produite en interne à partir de 2025. Dans le même temps, elle aidera ses partenaires agricoles à passer d'une dépendance au charbon de 100 % à 0 % grâce à un nouveau plan d'énergie renouvelable qui sera mis en œuvre d'ici 2025 directement sur le site.

Tirer parti des collaborations entre les ONG et les universités pour une meilleure protection de l'eau et une plus grande efficacité :

o Continuer à financer la Fondation pour la protection de l'environnement naturel : protéger l'environnement naturel de la rivière locale Pisia-Gągolina en concevant un plan de sauvegarde et de restauration qui sera mis en œuvre à partir de 2022.

o Coopération à long terme avec l'Université technique de Lodz et d'autres universités locales : d'ici 2023, Belvedere a conçu de nouvelles solutions techniques pour réduire davantage notre consommation d'eau.

Le plan de Belvedere en faveur des énergies vertes et renouvelables est en préparation depuis de nombreuses années. De 2012 à 2017, la marque a réduit ses émissions de CO2 énergétiques de 42 % en changeant de source de carburant. La distillerie Belvedere, vieille de 111 ans, soutient depuis longtemps la communauté polonaise par des initiatives de développement durable. Elle a cofondé la Fondation pour la protection de l'environnement local et ne s'approvisionne que localement en grains de seigle polonais, s'efforçant d'entretenir des relations à long terme avec seulement cinq sources agricoles polonaises. Elle a également lancé le « Raw Spirit Program », en partenariat avec l'Université technique de Lodz, afin de promouvoir la croissance durable du seigle polonais.

