ZOUG, Suisse, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Landlord Go est un jeu révolutionnaire d'échange de biens immobiliers en réalité augmentée et géolocalisée, le plus important du genre au monde. Chaque jour, six millions de joueurs peuvent acheter, vendre ou même percevoir un loyer pour certains des monuments et bâtiments les plus emblématiques de la planète, comme la tour Eiffel ou l'Empire State Building. Landlord Go a transformé le monde du jeu et un nouveau projet est sur le point de voir le jour : Reality NFT, soutenu par les solutions décentralisées de Golem Network. La consultation de contenus premium sur Landlord Go génère désormais des revenus passifs pour les bénéficiaires de Reality NFT.