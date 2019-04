Realizado em Pequim o Fórum Temático sobre a Rota da Seda Digital

BEIJING, 26 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- O Fórum Temático sobre a Rota da Seda Digital do Segundo Fórum do Cinturão e Rota para Cooperação Internacional foi realizado na quarta-feira em Pequim.

O Fórum Temático sobre a Rota da Seda Digital foi apresentado pela NDRC e pela Administração do Espaço Cibernético da China, organizado juntamente pelos Centro Facilitador para Criação do Cinturão e Rota da NDRC, Centro Orientado ao Desenvolvimento da Inovação da NDRC e Centro de Cooperação Internacional (International Cooperation Center, ICC) da NDRC, e com patrocínio do Centro para Desenvolvimento Urbano da NDRC e do Serviço de Informação Econômica da China da Agência de Notícias Xinhua.

Tendo como tema "Criação em Cooperação da Rota da Seda Digital do Século XXI", o fórum reuniu mais de 200 participantes de quase 30 países, incluindo Cuba, Egito, França, Sérvia etc.

Durante o fórum temático, autoridades do governo e representantes de várias organizações internacionais apresentaram ativamente suas experiências no desenvolvimento da economia digital.

Mais de 15 empresas de 8 países, incluindo a ZTE Corporation e a Autoridade Nigeriana de Televisão, realizaram uma cerimônia de troca de contratos assinados para oito novos projetos de cooperação.

O fórum temático teve a estreia de um álbum em chinês e inglês com foco na cooperação internacional para criação da Rota da Seda Digital.

Chamado de Digital Tech Lighting the Silk Road (Tecnologia Digital Iluminando a Rota da Seda), o álbum bilíngue, baseado no Banco de Dados da Xinhua sobre a Rota da Seda e elaborado em parceria com o Departamento de Inovação e Desenvolvimento de Alta Tecnologia da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (National Development and Reform Commission, NDRC), Agência de Tecnologia da Informação, Desenvolvimento do Espaço Cibernético da China, e Serviço de Informações Econômica da China da Agência de Notícias Xinhua, apresenta nove casos referentes à criação da Rota da Seda Digital, contando a tendência irresistível do desenvolvimento da economia digital e da globalização, a vontade das pessoas por compartilhar conhecimento e tecnologia, bem como votos de sucesso para uma vida melhor e rápido desenvolvimento econômico.

"A criação da Rota da Seda Digital necessita da participação de mais países e esforços sociais, e um compromisso mais profundo em termos de intercâmbio de políticas, diálogos e cooperação complementar", disse uma autoridade da NDRC.

FONTE China Economic Information Service

