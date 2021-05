Realogy amplía el primer programa de propiedad inclusiva de la industria a todas las marcas de franquicias afiliadas tras el exitoso lanzamiento de 2020 con Coldwell Banker®

MADISON, N.J., 6 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Realogy Holdings Corp (NYSE: RLGY), la mayor empresa de servicios inmobiliarios residenciales integrales en los Estados Unidos, anuncia hoy la expansión de su Programa pionero de Propiedad Inclusiva, ahora disponible para propietarios diversos de corretaje independiente interesados en afiliarse a cualquier marca de franquicia afiliada a Realogy, incluyendo Better Homes and Gardens® Real Estate, CENTURY 21®, Coldwell Banker, Corcoran Group®, ERA® y Sotheby's International Realty®. Las poblaciones diversas incluyen mujeres, LGBTQ+ autoidentificados, veteranos y grupos étnicos y raciales autoidentificados, incluyendo hispanos, negros y asiático-americanos e isleños del Pacífico.

Lanzado en 2020 con Coldwell Banker, el Programa de Propiedad Inclusiva es la primera iniciativa de la industria diseñada para atraer e invertir en el éxito de propietarios diversos de corredurías que se afilian a una de las marcas de Realogy ofreciendo incentivos que apoyan el crecimiento y la productividad de su negocio. Además de una tarifa inicial de franquicia eximida, los beneficios varían según la marca e incluyen incentivos financieros y oportunidades exclusivas de educación y tutoría, como un descuento de matrícula para inscribirse en el programa exclusivo Ascenso: La Experiencia de Liderazgo y apoyo para lograr una Certificación del Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores Minoritarios (NMSDC, por sus siglas en inglés). Los propietarios que participen en el programa también recibirán como cortesía una membresía y un registro para conferencias de uno de los grupos asociados de la industria, a elegir, como son la National Association of Real Estate Brokers (NAREB, por sus siglas en inglés), la National Association of Hispanic Real Estate Professionals (NAHREP, por sus siglas en inglés) y la Asian Real Estate Association of America (AREAA, por sus siglas en inglés).

Evidente por los 45 propietarios diversos de franquicias que se unieron a las marcas de Realogy en 2020, los empresarios diversos juegan un papel de liderazgo crucial en una industria en crecimiento. A través del Programa de Propiedad Inclusiva, Realogy tiene como objetivo aumentar las oportunidades de emprendimiento para aquellos que representan mercados diversos y ayudar a abrir puertas y fortalecer su representación en la industria. "Como defensora de la vivienda igualitaria y justa para todos, las marcas líderes de Realogy deben atender las necesidades únicas de las comunidades diversas a las que sirven en todo el país", dijo Sue Yannaccone, presidenta y CEO de Realogy Franchise Group. "Somos una industria de oportunidades para todos los emprendedores y la expansión de este innovador programa de propiedad demuestra el compromiso de Realogy de ayudar a invertir e impulsar con éxito a los líderes diversos a lo que sigue en su negocio."

A través de esta asociación, las corredurías pueden mejorar las formas en que atienden a sus bases de clientes diversos como lo experimenta Coldwell Banker Omni Group en Santa Ana, California, propiedad de Tina Marie y Rich Hernandez. Uniéndose a la familia Coldwell Banker como uno de los primeros participantes bajo el Programa de Propiedad Inclusiva el año pasado, Omni Group ha visto una mayor exposición en sus esfuerzos por llegar y atender a una clientela más diversa en su comunidad del sur de California. "A través del programa, se nos han dado las herramientas, la estructura (algo que los independientes no siempre tienen), la asesoría y el impulso de confianza para respaldar el arduo trabajo que conlleva nuestro negocio todos los días para atender a nuestra querida comunidad", expresó Tina Marie, propietaria de Omni Group.

Para obtener más información sobre el Programa de Propiedad Inclusiva y el compromiso de Realogy con la diversidad, la equidad y la inclusión, visite Realogy.com/Diversity.

Realogy Holdings Corp. (NYSE: RLGY) es el proveedor más integrado y líder en servicios inmobiliarios residenciales en los EEUU, abarcando franquicias, negocios de corretaje, reubicación y escrituración y liquidación, así como una empresa conjunta hipotecaria. La cartera de marcas diversificadas de Realogy incluye algunos de los nombres más conocidos en el ámbito inmobiliario:Better Homes and Gardens® Real Estate, CENTURY 21®, Coldwell Banker®, Coldwell Banker Commercial®, Corcoran®, ERA®, and Sotheby's International Realty®. Mediante el uso de productos tecnológicos, de datos y de marketing, los mejores servicios de aprendizaje y apoyo de su tipo y programas de generación de leads de alta calidad, Realogy impulsa la productividad de agentes de ventas independientes, ayudándoles a crear negocios más sólidos y así atender mejor a los consumidores actuales. Las agencias afiliadas a Realogy operan en todo el mundo con alrededor de 190,700 agentes independientes en los Estados Unidos y más de 130,000 agentes independientes en otros 115 países y territorios. Reconocida por diez años consecutivos como una de las empresas más éticas del mundo (World's Most Ethical Companies), Realogy también ha sido nombrada Great Place to Work tres años consecutivos y uno de los Mejores Patrones para la Diversidad según Forbes. El corporativo de Realogy está ubicado en Madison, New Jersey.

