REALTY ONE GROUP CIERRA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 CON UN CRECIMIENTO Y RETORNO NOTABLES

LAS VEGAS, 30 de abril de 2022 /PRNewswire/-- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno orientada a objetivos específicos y uno de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, terminó el primer trimestre de 2022 con su donación benéfica más impactante hasta el momento, una convención anual récord y aumentos notables en las ventas de franquicias, y un recuento de volumen general con profesionales inmobiliarios que se suman al franquiciado internacional en masa.

En total, Realty ONE Group ha ampliado su red de profesionales inmobiliarios a más de 18.000, con un volumen de hasta USD 10.400 millones en los primeros tres meses del año, un aumento del 20 % con respecto a su marca del primer trimestre del año pasado de USD 8.700 millones. El franquiciador, que ahora es global, espera duplicar su recuento de países este año y llegar a 500 ubicaciones en todo el mundo.

"Somos la opción perfecta para los empresarios audaces y los profesionales inmobiliarios apasionados que aprovechan la incertidumbre de los últimos años para impulsar su éxito futuro", sostuvo Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group.

Realty ONE Group también formó una alianza estratégica con nuevos propietarios en Italia en el primer trimestre del año, y los propietarios en Costa Rica vendieron su segunda nueva oficina justo este mes. Representantes de los ocho países en que la empresa tiene presencia asistieron a su primer evento de afiliación ONE Summit, celebrado en Las Vegas, Nevada, la primera semana de abril, que agotó todas las entradas.

Además de una serie de donaciones benéficas a través de su programa ONE Cares 501(c)3, Realty ONE Group volvió a comprometerse a plantar árboles por medio de su programa ONE World, ONE Tree este año, y las oficinas de todo el país reunieron más de 30.000 cajas de regalo llenas de juguetes y notas afectuosas hechas a mano para enviarlas a los niños ucranianos refugiados que han sido desplazados por causa de la guerra.

El "UNbrokerage", como se le conoce en la industria, cuenta en este momento con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C. y Canadá, y pronto abrirá sucursales en Ecuador, Costa Rica, Italia, Singapur y España, además del territorio estadounidense de Puerto Rico.

Encuentre más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es una compañía que ha revolucionado la industria al cambiar radicalmente el semblante de las franquicias inmobiliarias mediante su singular modelo de negocio, su divertida "cooltura", su infraestructura tecnológica y el sólido apoyo que brinda a sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente y ya suma más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados de los Estados Unidos, Washington D.C., Puerto Rico, Canadá, Italia, España, Singapur y Costa Rica. Realty ONE Group se encuentra dentro del 1 % superior a nivel país según REAL Trends, ha sido reconocida por Entrepreneur Magazine como Franquicia inmobiliaria Top 5 y ha sido incluida en la lista Inc. 500 de las Empresas de más rápido crecimiento por siete años consecutivos. Realty ONE Group está creciendo y abriendo puertas no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

