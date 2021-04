Realty ONE Group cierra un impresionante primer trimestre

La UNBrokerage, que sigue rompiendo los récords de ventas, es nombrada como una de las franquicias de más rápido crecimiento por Entrepreneur y ahora se enfoca en triunfar en el mercado internacional

LAS VEGAS, 2 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno, ha sido nombrada nuevamente como una de las franquicias de más rápido crecimiento del sector inmobiliario, tal como demuestran sus iniciativas, ventas y números de reclutamiento del primer trimestre de 2021. La UNBrokerage, como se la conoce en el sector inmobiliario, está arrasando con sus objetivos de venta de franquicias, con un récord de 86 franquicias vendidas en 2020, a pesar de la pandemia, y ya 25 oficinas en los primeros tres meses de este año.

"Somos una de las empresas más ambiciosas de la industria y estamos celebrando 16 años de compartir nuestra "COOLTURA", marca y modelo de negocio único con más y más personas todos los días", afirmó Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group. "Aprovechamos cada trimestre de crecimiento récord para establecer nuevos objetivos y lanzar nuevos programas y plataformas para sorprender a nuestros profesionales inmobiliarios y a los propietarios de franquicias. Todo se trata de ellos y su éxito".

La UNBrokerage también dio la bienvenida a casi 1.000 nuevos profesionales inmobiliarios a sus más de 300 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá. Como señal de su enorme llegada y crecimiento, la empresa fue nombrada como una de las 50 principales franquicias para mujeres por Franchise Business Review y, una vez más, ocupó el primer lugar en la lista de 2021 de Franquicias de más rápido crecimiento del mundo de Entrepreneur al ser la Empresa de más rápido crecimiento que ofrece una comisión del 100 %.

Realty ONE Group también es conocida por sus iniciativas benéficas a través de ONE Cares. Como resultado de su compromiso de plantar un árbol por cada transacción a través del programa ONE Tree ONE World (Un árbol, un mundo), la empresa ya ha plantado casi 27.000 árboles este año mientras se prepara para celebrar este 1 de mayo el 16º aniversario de ONE Day, un día de retribución en toda la empresa.

Encontrará más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group

Fundado en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria que está cambiando radicalmente el concepto de las franquicias inmobiliarias, con un modelo de negocio único, una coolture divertida, con infraestructura tecnológica y un nivel superior de soporte para sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente para incorporar a más de 15.000 profesionales del sector inmobiliario en más de 300 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá. Realty ONE Group forma parte del 1 % superior en el país de acuerdo con REAL Trends, ha sido reconocido por Entrepreneur Magazine como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias, y ha estado en la lista de compañías de más rápido crecimiento de Inc. 500 durante siete años consecutivos. Realty ONE Group sigue avanzando y abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para conocer más, visite www.RealtyONEGroup.com.

