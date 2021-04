Realty ONE Group consigue un impresionante primer trimestre

UNBrokerage sigue consiguiendo unas cifras de venta récord, y ha sido nombrada Entrepreneur Fastest Growing Franchise, al tiempo que se centra en la apertura de puertas a nivel internacional

LAS VEGAS, 2 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno, ha sido seleccionada de nuevo como UNA de las franquicias inmobiliarias de más rápido crecimiento, tal y como se demuestra en sus iniciativas, ventas y cifras de reclutamiento del primer trimestre de 2021. UNBrokerage, tal y como se denomina en el sector inmobiliario, está superando todos sus objetivos de ventas de franquicias, consiguiendo una cifra récord de 86 franquicias en el año 2020, todo ello pese a la pandemia, además de conseguir 25 oficinas en el primer trimestre de este año.

"Somos UNA de las empresas con más ambición dentro de la industria y estamos celebrando 16 años de compartir nuestra COOLTURE, marca y modelo de negocio único con un número de personas diarias cada vez mayor", afirmó Kuba Jewgieniew , consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Nos basamos en cada trimestre de crecimiento récord para crear nuevos objetivos y llevar a cabo el lanzamiento de nuevos programas y plataformas con el objetivo de sorprender a todos nuestros profesionales del sector inmobiliario y propietarios de franquicias. Se trata de ellos y de su éxito".

UNBrokerage dio la bienvenida además a casi 1.000 nuevos profesionales inmobiliarios en sus más de 300 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá. Como símbolo de su gran atractivo y crecimiento logrados, la compañía fue seleccionada una de las Top 50 Franchise for Women según Franchise Business Review, y fue seleccionada otra vez más compañía número uno de más rápido crecimiento al 100% en comisión en la lista Entrepreneur's Fastest Growing Worldwide Franchise de Entrepreneur de 2021.

Realty ONE Group es conocido además gracias a sus esfuerzos caritativos por medio de ONE Cares. Gracias a su compromiso de plantar UN árbol por cada transacción con el programa ONE Tree ONE World, la compañía ya ha llevado a cabo la plantación de cerca de 27.000 árboles este año, al mismo tiempo que se prepara para celebrar su 16 aniversario el 1 de mayo, ONE Day, un día dedicado a proporcionar donaciones corporativas.

Aprenda más por medio de la página web www.OwnAOne.com .

Acerca de Realty ONE Group

Fundado en 2005, Realty ONE Group revolucionó la industria al cambiar radicalmente el concepto de las franquicias inmobiliarias con un modelo de negocio único, una "coolture" divertida, infraestructura tecnológica y un nivel superior de soporte para sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente para incorporar a más de 15.000 profesionales del sector inmobiliario en más de 300 oficinas en 45 estados de los Estados Unidos, en Washington D.C. y en Canadá. Realty ONE Group forma parte del 1% superior en el país de acuerdo con REAL Trends, ha sido reconocido por Entrepreneur Magazine como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias, y ha estado en la lista de compañías de más rápido crecimiento de Inc. 500 durante siete años consecutivos. Realty ONE Group sigue avanzando y abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com .

