-REALTY ONE GROUP CRECE A UN RITMO RÉCORD, AMPLIANDO SU HUELLA GLOBAL Y SU VOLUMEN EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022

LAS VEGAS, 7 de julio de 2022 PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno y orientado al propósito y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en la actualidad, está reportando un notable crecimiento en la primera mitad de 2022 vendiendo 38 franquicias y tres nuevos países, expandiendo su huella global ahora a 49 estados de Estados Unidos y nueve países y territorios.

"Hemos sido increíblemente estratégicos en cuanto a nuestra expansión nacional e internacional, y seguiremos haciendo crecer esta organización a través del coaching empresarial y de COOLTURE, sin importar el mercado", dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group.

La UNBrokerage, como se la conoce en el sector, también ha incorporado a más de mil nuevos profesionales inmobiliarios, con lo que su red cuenta con más de 18.000 REALTORS(R) que han realizado un volumen de 22.700 millones de dólares en los dos primeros trimestres.

Estamos en un camino muy claro hacia el éxito de nuevo este año después de ser la marca inmobiliaria de servicio completo de más rápido crecimiento desde 2018", dijo Eddie Sturgeon, Vicepresidente Ejecutivo de Crecimiento Global. "Y gracias a nuestro enfoque TU-primero, compartimos ese éxito con nuestros profesionales inmobiliarios y nuestros propietarios de franquicias".

Este año, Realty ONE Group ha sido clasificada como una de las 100 mejores franquicias a prueba de recesión por Franchise Business Review y la compañía se ha hecho con el puesto número 1 de las franquicias inmobiliarias en la competitiva 2022 Franchise 500(R) List de Entrepreneur. Juntos como ONE, la compañía y sus Afiliados han impactado en más de 108.000 vidas, donando casi 40.000 dólares ya este año para sus programas e iniciativas ONE Cares.

Realty ONE Group cuenta ahora con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C. y Canadá, y abrirá en Ecuador, Costa Rica, Italia, Singapur, España y Portugal, además del territorio estadounidense de Puerto Rico.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria, cambiando radicalmente la cara de la franquicia de bienes inmuebles con su modelo de negocio único, la diversión, la infraestructura tecnológica y el apoyo superior para sus profesionales de bienes inmuebles. La empresa ha evolucionado rápidamente hasta contar con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas repartidas por 49 estados de Estados Unidos, Washington D.C., Puerto Rico, Canadá, Italia, España, Singapur, Costa Rica y Portugal. Realty ONE Group se encuentra entre el uno por ciento más alto de la nación según REAL Trends y ha sido reconocida por la revista Entrepreneur como la marca inmobiliaria número UNO. Realty ONE Group está avanzando, abriendo puertas, no sólo para sus clientes, sino para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para saber más, visite www.RealtyONEGroup.com.

