REALTY ONE GROUP CRESCE E EXPANDE NO TERCEIRO TRIMESTRE APESAR DE UM MERCADO HABITACIONAL DESAFIADOR

LAS VEGAS,, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por propósito e UM dos franqueadores de crescimento mais rápido atualmente, está avançando, crescendo nacional e internacionalmente apesar dos desafios da economia nos EUA e no exterior.

A potência imobiliária global vendeu mais de 66 franquias e abriu 67 novos locais apenas neste ano, aumentando o número de escritórios abertos do Realty ONE Group em 22% até o momento. E o franqueador abriu as portas para novos locais internacionais na Espanha, Costa Rica e Portugal, ao mesmo tempo em que anunciou recentemente a abertura na Bolívia, seu nono país ou território. Embora outras marcas nacionais possam estar perdendo agentes, os profissionais do setor imobiliário estão se unindo diariamente à rede em expansão do Realty ONE Group.

"Embora outros estejam se sentindo derrotados durante tempos difíceis, estamos duplicando e triplicando o treinamento comercial para que nossos profissionais do setor imobiliário progridam na carreira e descubram oportunidades de sucesso", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Além da nossa oferta de classe mundial, de primeira linha e melhor qualidade, estamos construindo uma rede de líderes e agentes de elite que acordam todos os dias com a mentalidade certa - obter sucesso, não importa o que haja."

Este ano, o Realty ONE Group foi classificado como uma das 100 Maiores Franquias à Prova de Recessão pela Franchise Business Review e a empresa conquistou o primeiro lugar entre os franqueadores do setor imobiliário na lista altamente competitiva Franchise 500(R) de 2022 da Entrepreneur. Juntas, a empresa e suas afiliadas causaram impacto em mais de 150 mil vidas, doando quase USD 128.810 este ano para seus programas e iniciativas ONE Cares.

A UNBrokerage, como é conhecida no setor, recebeu seus líderes de elite, corretores/proprietários e gerentes dos EUA e internacionais, em seu Basecamp 2022 anual, na segunda semana de outubro em Austin, no Texas, doando USD 11.111 por meio de seu ONE Cares 501(c)3 para a organização sem fins lucrativos Mobile Loaves & Fishes, para ajuda a desabrigados.

O Realty ONE Group conta atualmente com mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados, Washington D.C., Porto Rico, e agora na Bolívia, Canadá, Costa Rica, Equador, Itália, Portugal, Singapura e Espanha.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para revolucionar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua divertida "coolture", sua infraestrutura tecnológica e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente e hoje conta com mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Bolívia, Canadá, Costa Rica, Equador, Itália, Portugal, Espanha e Singapura. O Realty ONE Group está entre os primeiros do país, de acordo com a REAL Trends, e foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como a marca imobiliária número UM. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não só para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

