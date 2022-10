REALTY ONE GROUP CROÎT ET SE DÉVELOPPE AU TROISIÈME TRIMESTRE MALGRÉ UN MARCHÉ IMMOBILIER DIFFICILE

LAS VEGAS, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne et à impact, et l'un des franchiseurs qui connaît la croissance la plus rapide aujourd'hui, va de l'avant et se développe au niveau national et international malgré les défis de l'économie américaine et à l'étranger.

Le géant mondial de l'immobilier a vendu plus de 66 franchises et ouvert 67 nouveaux sites rien que cette année, augmentant le nombre de bureaux ouverts de Realty ONE Group de 22 % depuis le début de l'année. Et le franchiseur a ouvert les portes de nouveaux sites internationaux en Espagne, au Costa Rica et au Portugal, tout en annonçant récemment son lancement en Bolivie, son neuvième pays ou territoire. Alors que d'autres marques nationales perdent des agents, des professionnels de l'immobilier rejoignent chaque jour le réseau en expansion de Realty ONE Group.

« Alors que d'autres se sentent vaincus en cette période difficile, nous doublons et triplons le nombre de séances de coaching en affaires pour nos professionnels de l'immobilier afin qu'ils puissent faire carrière et découvrir des opportunités de réussite », a déclaré Kuba Jewgieniew , PDG et fondateur de Realty ONE Group. « Au-delà de notre offre de classe mondiale de premier plan, la meilleure de sa catégorie, nous construisons un réseau de leaders et d'agents d'élite qui se réveillent chaque jour avec le bon état d'esprit, pour réussir quoiqu'il arrive. »

Cette année, Realty ONE Group a été classé parmi les 100 meilleures franchises à l'épreuve de la récession par Franchise Business Review cette année et la société a revendiqué la première place des franchiseurs immobiliers sur la liste très compétitive 2022 Franchise 500(R) d'Entrepreneur . Ensemble, la société et ses affiliés ont influencé plus de 150 000 vies cette année déjà, en faisant don de près de 128 810 $ pour ses programmes et initiatives ONE Cares.

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, a accueilli ses leaders d'élite, les courtiers/propriétaires et les gestionnaires de tous les États-Unis et du monde entier, à l'occasion de son Basecamp 2022 annuel, la deuxième semaine d'octobre à Austin, au Texas, et a fait don de 11 111 $ via son programme ONE Cares 501(c).3 à l'association locale à but non lucratif Mobile Loaves & Fishes, pour aider les sans-abri.

Realty ONE Group compte désormais plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 400 bureaux dans 49 États, à Washington D.C., à Porto Rico et maintenant dans les pays suivants : Bolivie, Canada, Costa Rica, Équateur, Italie, Portugal, Singapour et Espagne.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, changeant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa fraîcheur amusante, son infrastructure technologique et son soutien supérieur pour ses professionnels de l'immobilier. La société a rapidement évolué et compte aujourd'hui plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 400 bureaux dans 49 États américains, Washington D.C., Porto Rico, la Bolivie, le Canada, le Costa Rica, l'Équateur, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et Singapour. Realty ONE Group se classe dans le premier pour cent du pays selon REAL Trends et a été reconnu par Entrepreneur Magazine comme la marque immobilière numéro un. Realty ONE Group prend de l'avance en ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

