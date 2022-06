REALTY ONE GROUP FUE RECONOCIDA COMO UNA DE LAS PRINCIPALES FRANQUICIAS DEL PAÍS EN DIVERSIDAD Y RESISTENCIA A LA RECESIÓN

LAS VEGAS, 2 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna y orientada a objetivos específicos y una de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, es considerada una de las siete franquicias del país con propietarios diversos que está posicionada para tener éxito en cualquier mercado.

Eric Stites, director ejecutivo de Franchise Business Review, proporcionó a Black Enterprise una lista de siete franquicias que son las marcas más diversas de su lista de las 100 principales franquicias a prueba de recesión en 2022 (2022 Top 100 Recession-Proof Franchises).

"Recomendaría cualquiera de las marcas en nuestra lista de resistencia a la recesión, y estas siete tienen la mayor representación de propietarios de franquicias afroamericanos", afirmó Stite. Realty ONE Group es una de las siete empresas con una alta satisfacción de parte de los franquiciatarios y una representación de propietarios afroamericanos superior a la media.

"No es por accidente que atraemos a un grupo diverso de emprendedores apasionados que encarnan nuestra COOLTURA, propósito y valores", señaló Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE group. "Pero más que eso, estamos agradecidos de poder brindarles un modelo de negocio y el apoyo que necesitan para construir un legado para sus generaciones futuras".

Según Black Enterprise y Oxford Economics, las franquicias han sido populares entre los emprendedores afroamericanos durante años, dado que aproximadamente el 26 % de las franquicias es de propiedad de personas de color, en comparación con el 17 % de las empresas independientes en general.

Este año, Realty ONE Group fue nombrada entre las 100 principales franquicias a prueba de recesión por Franchise Business Review y la empresa ocupó el 1.° lugar en franquicias inmobiliarias en la competitiva lista de Entrepreneur Franchise 500(R) 2022.

El "UNBrokerage", como se le conoce en la industria, cuenta en este momento con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C. y Canadá, y abrirá sucursales en Ecuador, Costa Rica, Italia, Singapur y España, además del territorio estadounidense de Puerto Rico.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es una compañía que ha revolucionado la industria al cambiar radicalmente el semblante de las franquicias inmobiliarias mediante su singular modelo de negocio, su divertida "cooltura", su infraestructura tecnológica y el sólido apoyo que brinda a sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente y ya suma más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados de los Estados Unidos, Washington D.C., Puerto Rico, Canadá, Italia, España, Singapur y Costa Rica. Realty ONE Group se encuentra dentro del 1 % superior a nivel país según REAL Trends, ha sido reconocida por Entrepreneur Magazine como Franquicia inmobiliaria Top 5 y ha sido incluida en la lista Inc. 500 de las Empresas de más rápido crecimiento por siete años consecutivos. Realty ONE Group está creciendo y abriendo puertas no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

