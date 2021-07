Realty ONE Group inaugura novos escritórios em ritmo recorde no segundo trimestre

LAS VEGAS, 8 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por propósito e atualmente uma das franquias de crescimento mais rápido, registrou um crescimento notável no primeiro semestre de 2021, com o volume de vendas crescendo quase 100% em relação ao ano passado e inauguração de novos escritórios em ritmo recorde, um aumento de quase 200% apenas no segundo trimestre do ano.

"Investimos significativamente para garantir que possamos assumir novos escritórios, inaugurando-os de forma rápida e eficiente para impulsionar o sucesso de nossos corretores/proprietários e dos profissionais do setor imobiliário do Realty ONE Group," disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "E é o sucesso deles que mantém o setor falando e alimenta o nosso crescimento substancial, alimenta nossa cultura COOL e abre novas portas para tantas pessoas dentro do Realty ONE Group e em comunidades em todo o mundo."

A UNBrokerage, como é conhecida no setor, também registra crescimento de 61% no número de transações no segundo trimestre (54% em relação ao ano anterior), e aumento de 25% no número de profissionais do setor imobiliário em relação ao ano anterior, com 3.336 sendo incorporados ao Realty ONE Group este ano. Além disso, a empresa vendeu 46 novas franquias este ano, tendo anunciado nos últimos meses que também fará o lançamento em Singapura e na Espanha.

"Mais do que apenas números, seguimos encontrando os parceiros de negócios ideais, que acreditam em nosso modelo de negócios, marca e cultura COOL e, juntos, estamos simplesmente fortalecendo nossa rede global", disse Vinnie Tracey, presidente do Realty ONE Group.

A UNBrokerage tem mais de 16.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 300 escritórios em 45 estados, em Washington D.C. e no Canadá, e acabou de anunciar a venda dos direitos de franquia para Singapura e Espanha. Como resultado de seu diferencial e crescimento gigantesco, a empresa foi nomeada entre as 50 melhores franquias para mulheres pela Franchise Business Review e, mais uma vez, foi nomeada a empresa n.º 1 100% comissionada com crescimento mais rápido na lista das franquias de crescimento mais rápido do empreendedor em todo o mundo, a Entrepreneur's Fastest Growing Worldwide Franchise ,de 2021.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre a Realty ONE Group

Fundada em 2005, a Realty ONE Group chegou para inovar o setor, mudando radicalmente a cara da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua cultura divertida, sua infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente, incluindo mais de 16.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 300 escritórios em 45 estados dos EUA, Washington D.C. e Canadá. O Realty ONE Group está entre os primeiros (faixa de um por cento) no país pela REAL Trends, foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como uma das cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. das 500 empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

