Realty ONE Group indicado para o Franchise 500® da revista Entrepreneur

LAS VEGAS, 20 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca do setor imobiliário de estilo de vida moderno, foi mais uma vez indicada para o 42o Annual Franchise 500®, da revista Entrepreneur, chegando entre as 100 principais franquias de crescimento mais rápido nos EUA na classificação deste ano. O franqueador com base em Las Vegas também é a única empresa do setor imobiliário da lista com classificação superior à do ano passado, tendo disparado de sua posição abaixo de 200 na lista apenas há dois anos.

"Nossa classificação na Franchise 500 diz muito sobre nossa tenacidade e persistência, mas também sobre a viabilidade do nosso modelo diferenciado", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Os profissionais do setor imobiliário adoram esta marca e, como fanáticos, se tornaram nossa própria equipe de recrutamento, desenvolvendo esta empresa, não importando o mercado ou condições econômicas."

O Realty ONE Group é a marca do setor imobiliário "100% Commission" número 1 no Ranking de franquias de crescimento mais rápido e teve outro ano recorde em 2020, vendendo 86 franquias e adicionando mais de 2.600 REALTORS®, apesar da pandemia.

"Nossa mensagem, modelo de negócios, foco primeiramente no agente e COOLTURE comoveram os corretores e profissionais do setor imobiliário em todo o país e agora estamos prontos para um significativo crescimento internacional", disse Eddie Sturgeon, vice-presidente executivo de crescimento global do Realty ONE Group.

O UNBrokerage, como é conhecido no setor imobiliário, também acabou de ser indicado como o franqueador imobiliário No 1 em crescimento mais inteligente do país, conquistando um dos dez primeiros lugares na Fast & Serious List da Franchise Business Review.

O Realty ONE Group agora tem mais de 15.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 300 locais em 45 estados, Washington D.C. e Canadá.

O Realty ONE Group está transcendendo para uma marca do setor imobiliário de estilo de vida moderno, incorporando um espírito próspero e COOLTURE, ao mesmo tempo em que se concentra em treinamento de negócios e tecnologias proprietárias.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group é um inovador do setor, mudando radicalmente a face da franquia do setor imobiliário com seu modelo de negócios único, coolture divertida, infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente para incluir mais de 15.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 300 escritórios em 45 estados dos americanos, Washington D.C. e Canadá. O Realty ONE Group se classifica entre os primeiros na faixa de 1% do país, de acordo com a REAL Trends, foi reconhecido pela revista Entrepreneur entre as cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. 500 das empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e franqueados. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FONTE Realty ONE Group

Related Links

http://www.RealtyONEGroup.com



SOURCE Realty ONE Group