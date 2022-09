REALTY ONE GROUP INICIARÁ OPERACIONES EN BOLIVIA

LAS VEGAS, 8 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno orientada a objetivos específicos y UNA de las franquicias de más rápido crecimiento en la actualidad, ha vendido los derechos de franquicia a un nuevo propietario en el país sudamericano de Bolivia mientras la organización impulsada por su COOLTURA dinámica continúa su expansión en todo el mundo.

Paul Viscarra y Fernando Barba, amigos de infancia que han sido socios de negocios durante la mayor parte de sus vidas, son los nuevos propietarios que aportarán en este próspero país los beneficios únicos de la marca, el asesoramiento comercial y el modelo de negocio a prueba de recesión de Realty ONE Group.

"Paul y Fernando son exitosos hombres de negocios dedicados a la familia, que es exactamente lo que buscamos en nuestros socios estratégicos en el marco de nuestra expansión global", afirmó Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group. "Creen en todo lo que creamos y saben que no hay nada como la marca Realty ONE Group en Bolivia".

"Creemos firmemente que no solo cambiaremos nuestras vidas, sino que también cambiaremos la vida de los profesionales inmobiliarios bolivianos y los ciudadanos a los que prestamos servicios", afirmó Paul Viscarra, nuevo copropietario.

"Nuestro único propósito será generar un impacto en muchas personas con nuestra experiencia comercial e inmobiliaria combinada y llevar a nuestro país la COOLTURA y el compromiso de Realty ONE Group con el servicio comunitario", sostuvo Fernando Barba, copropietario.

Este año, Realty ONE Group fue nombrada entre las 100 principales franquicias a prueba de recesión por Franchise Business Review y la empresa ocupó el 1.° lugar en franquicias inmobiliarias en la competitiva lista de Entrepreneur Franchise 500(R) 2022.

Realty ONE Group cuenta en este momento con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C., Puerto Rico y ahora los países de Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, Singapur y España.

Encuentre más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es una compañía que ha revolucionado la industria al cambiar radicalmente el semblante de las franquicias inmobiliarias mediante su singular modelo de negocio, su divertida "cooltura", su infraestructura tecnológica y el sólido apoyo que brinda a sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente y ya suma más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados de EE. UU., Washington D.C., Puerto Rico, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, España y Singapur. Realty ONE Group se encuentra entre el uno por ciento superior de la nación según REAL Trends y ha sido reconocida por Entrepreneur Magazine como la marca inmobiliaria número UNO. Realty ONE Group está creciendo y abriendo puertas no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

