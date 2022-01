REALTY ONE GROUP IST DIE NR. 1 UNTER IMMOBILIEN-FRANCHISEGEBER AUF DER FRANCHISE 500®-LISTE FÜR UNTERNEHMER 2022

Einer der am schnellsten wachsenden Franchise-Geber des Landes überholt alle anderen und belegt in diesem renommierten Franchise-Ranking den ersten Platz im Bereich Immobilien

LAS VEGAS, 8. Jan. 2022 /PRNewswire/ -- Die Realty ONE Group, eine moderne, zielgerichtete Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, hat den ersten Platz für Immobilien-Franchisegeber in der hart umkämpften Entrepreneur's 2022 Franchise 500® liste errungen. Es ist das sechste Jahr in Folge, dass das Unternehmen auf der Liste steht, aber das erste Mal, dass es zur Nummer 1 im Immobilienbereich aufgestiegen ist.

Der in Las Vegas ansässige globale Franchisegeber schloss 118.000 Immobilientransaktionen ab und zahlte über 1,1 Milliarden Dollar an Provisionen für verkaufte Immobilien im Wert von 47 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 46% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bis zum Jahr 2022 möchte die Realty ONE Group auf 20.000 Mitarbeiter in 11 Ländern anwachsen und gleichzeitig eine halbe Million Menschen weltweit durch gemeinnütziges Engagement und Philanthropie unterstützen.

„Wir können auf mehrere Jahre herausragenden Wachstums zurückblicken, was nur EINER der Gründe dafür ist, dass wir jetzt die Nummer EINS in dieser beeindruckenden Liste sind", so Kuba Jewgieniewicz sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group. „Aber es sind unsere begeisterten Fans auf der ganzen Welt, die unsere COOLTURE lieben und umarmen und weiterhin mehr Fachleute anwerben, die sich uns in neuen und aufregenden Büros überall anschließen."

Entrepreneur hat die Realty ONE Group International für ihre herausragenden Leistungen in Bezug auf verkaufte Franchises, finanzielle Stärke und Stabilität sowie Markenstärke in die Liste aufgenommen. Das Unternehmen hat stark in seine Infrastruktur investiert, um bestehenden und zukünftigen Franchisenehmern einen außergewöhnlichen Service und Support zu bieten. Dieses schnell wachsende Unternehmen entwickelt alle Aspekte seines Geschäfts weiter, einschließlich der firmeneigenen Technologie- und Coaching-Plattformen „zONE" und „ONE University", um den Erfolg von über 100.000 Immobilienfachleuten auf der ganzen Welt zu unterstützen, während das Unternehmen weiterhin den Globus mit Gold überzieht.

Die UNBrokerage, wie das Unternehmen in der Branche genannt wird, hat mehr als 17.000 Immobilienprofis in über 400 Büros in 45 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und in Kanada und wird zudem Niederlassungen in Singapur, Spanien und Costa Rica sowie dem US-Territorium Puerto Rico eröffnen.

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchen-Disruptor, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 17.000 Immobilienfachleute in über 400 Büros in 45 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Kanada, Spanien, Singapur und Costa Rica. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum obersten einen Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 5 Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com.

