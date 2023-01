REALTY ONE GROUP MAIS UMA VEZ NOMEADA A MARCA IMOBILIÁRIA NÚMERO 1 NA LISTA FRANCHISE 500® DA ENTERPRENEUR

UMA das marcas de crescimento mais rápido retoma seu lugar no topo do setor imobiliário nesta conceituada classificação de franquias

LAS VEGAS, 11 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por propósitos e UM dos franqueadores de crescimento mais rápido no mundo, conquistou o primeiro lugar entre as marcas do setor imobiliário pela segunda vez na altamente competitiv lista Franchise 500® da Entrepreneur de 2023. Este é o sétimo ano consecutivo em que a empresa aparece na lista e, apesar de um mercado imobiliário desafiador, é o segundo ano em que supera todas as outras marcas imobiliárias.

O franqueador global com sede em Las Vegas concluiu mais de 100 mil transações imobiliárias e pagou mais de US$ 1 bilhão em comissões sobre um total de US$ 41 bilhões em vendas de residências em 2022. O Realty ONE Group pretende continuar expandindo sua presença global este ano, impactando meio milhão de vidas em todo o mundo por meio de doações comunitárias e filantropia.

"Ser a marca imobiliária número UM nesta lista é a confirmação de que, independentemente da situação do mercado imobiliário, estamos comprometidos com o sucesso de TODOS", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Nossa "COOLTURE" é o coração e a alma de nossa dinâmica empresa e sempre nos manteremos fiéis ao nosso propósito de liderar com coração e amor em tudo o que fazemos."

A Entrepreneur nomeou o Realty ONE Group International na lista pelo crescimento de sua rede, força financeira e estabilidade e poder da marca, e disse em sua carta de premiação: "Quando uma marca encontra seu passo e seus franqueados têm sucesso, essa marca tem maior probabilidade de crescer de forma mais rápida, mais forte e mais ampla do que seus concorrentes".

A UNBrokerage, como é conhecida no setor, tem mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados dos EUA, além de Washington D.C., Porto Rico e agora na Bolívia, Canadá, Costa Rica, Equador, Itália, Portugal, Singapura e Espanha.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para revolucionar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua divertida "coolture", sua infraestrutura tecnológica e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente, incluindo mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Bolívia, Canadá, Costa Rica, Equador, Itália, Portugal, Espanha e Singapura. O Realty ONE Group está entre os primeiros do país de cordo com a REAL Trends e foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como a marca imobiliária número UM. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FONTE Realty ONE Group

SOURCE Realty ONE Group