Realty ONE Group n.º 1 em Las Vegas por 12 anos consecutivos

LAS VEGAS, 19 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e audaciosa e uma das franquias de crescimento mais rápido da atualidade, foi nomeada pelo Las Vegas Review-Journal como a empresa imobiliária n.º 1 em Las Vegas pelo 12º ano consecutivo, com mais de 7.300 imóveis comprados e vendidos em 2020.

A UNBrokerage, como é conhecida no setor, foi fundada em Las Vegas em 2005 e evoluiu para três escritórios imobiliários dinâmicos em Las Vegas e UM em Henderson, no estado de Nevada, EUA, com um total de quase 2.300 profissionais do setor imobiliário.

"Las Vegas sempre será a nossa casa e esta cidade tem sido a inspiração para a nossa marca de estilo de vida progressivo e a nossa cultura, COOLTURE, incrivelmente única", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador da Realty ONE Group. "Continuamos mudando a forma como as pessoas pensam sobre o setor imobiliário e quando visitam nossos escritórios em Las Vegas e veem a diferença, não tem como elas não quererem fazer parte deste movimento."

Todos os anos, a Realty ONE Group reúne seus líderes, profissionais do setor imobiliário, parceiros e suas famílias em Las Vegas para a convenção anual ONE Summit a fim de educar, treinar e inspirar a rede. A ONE Summit 2022 será realizada no Aria Resort & Casino, de 3 a 5 de abril de 2022. A empresa também oferece treinamento estruturado por meio de sua plataforma de propriedade própria, a ONE University (ONE.U), que ajuda novos proprietários de franquias e profissionais do setor imobiliário a obter maior sucesso mais rapidamente.

A UNBrokerage tem mais de 16.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 300 escritórios em 45 estados, em Washington D.C. e no Canadá, e acabou de anunciar a venda dos direitos de franquia para Singapura. Como resultado de seu diferencial e crescimento gigantesco, a empresa foi nomeada entre as 50 melhores franquias para mulheres pela Franchise Business Review e, mais uma vez, foi nomeada a empresa n.º 1 100% comissionada com crescimento mais rápido na lista das franquias de crescimento mais rápido do empreendedor em todo o mundo, a Entrepreneur's Fastest Growing Worldwide Franchise , de 2021.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre a Realty ONE Group

Fundada em 2005, a Realty ONE Group chegou para inovar o setor, mudando radicalmente a cara da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua cultura divertida, sua infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente, incluindo mais de 16.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 300 escritórios em 45 estados dos EUA, Washington D.C. e Canadá. O Realty ONE Group está entre os primeiros (faixa de um por cento) no país pela REAL Trends, foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como uma das cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. das 500 empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FONTE Realty ONE Group

Related Links

http://www.RealtyONEGroup.com



SOURCE Realty ONE Group