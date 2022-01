REALTY ONE GROUP NOVAMENTE NOMEADO ÚNICO FRANQUEADOR "FAST & SERIOUS" DO SETOR IMOBILIÁRIO NA LISTA DA FRANCHISE TIMES

LAS VEGAS, 19 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e impulsionada por um propósito e UM dos franqueadores de mais rápido crescimento do mundo, foi nomeado novamente como o único franqueador "Fast & Serious" do setor imobiliário, fazendo parte do exclusivo ranking da Franchise Times das 40 principais marcas que estão crescendo de forma rápida e estrategicamente, ao mesmo tempo em que demonstra um impressionante poder de permanência.

O Realty ONE Group conquistou o 12º lugar, sendo a única empresa imobiliária classificada, entre outras marcas poderosas que estão crescendo "em um ritmo rápido, mas inteligente", de acordo com o Franchise Times. O franqueador global com sede em Las Vegas concluiu 118 mil transações imobiliárias e pagou mais de USD 1,1 bilhão em comissões sobre o total de USD 47 bilhões em vendas de residências, um aumento de 46% em relação ao ano anterior.

"Fazer parte desta lista é incrivelmente importante para nós, uma vez que valida que somos um franqueador inteligente e estratégico com um modelo comercial e uma COOLTURE que pode resistir ao passar do tempo," declarou Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Continuamos seguindo um plano de expansão disciplinado que nos alinha com parceiros que acreditam em nosso sucesso compartilhado de longo prazo".

Isso ocorre imediatamente após outro célebre ranking em que o Realty ONE Group conquistou o primeiro lugar para franqueadores do setor imobiliário na altamente competitiva lista Franchise 500 ®.

A UNBrokerage, como é conhecida no setor, conta atualmente com mais de 17 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 45 estados, Washington D.C. e Canadá e abrirá outros no Equador, Costa Rica, Singapura e Espanha, além do território americano de Porto Rico.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para inovar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua cultura divertida, sua infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente, incluindo mais de 17 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 45 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Canadá, Espanha, Singapura e Costa Rica. O Realty ONE Group está entre os primeiros do país (faixa de um por cento) segundo a REAL Trends, foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como uma das cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. das 500 empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

