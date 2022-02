REALTY ONE GROUP NUN AUCH IN ITALIEN

Die UNBrokerage malt den Globus weiter golden an und eröffnete in weniger als einem Jahr sieben neue Länder und Territorien

LAS VEGAS, 18. Feb. 2022 /PRNewswire/ -- Die Realty ONE Group, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber unserer Zeit, hat neue ehrgeizige und sehr erfahrene Partner in Italien, die wissen, dass das europäische Land das temperamentvolle COOLTURE (cool + culture) und das florierende Geschäftsmodell des Unternehmens schnell annehmen wird.

Lorenzo Bianchi und Marco Titti, seit mehr als 15 Jahren Immobilienpartner bei einem internationalen Maklerunternehmen, waren sofort von der Vision der Realty ONE Group, dem Mut zum Unkonventionellen und den Grundwerten des Unternehmens, dass jeder Mensch wichtig ist und jeder Mensch eine Stimme hat, begeistert.

„Meine Familie und ich haben wunderbare Erinnerungen an den Besuch dieses wunderschönen Landes und an das Kennenlernen seiner gastfreundlichen und freundlichen Menschen", sagte Kuba Jewgieniew , CEO und Gründer der Realty ONE Group. „Wir wussten, dass Italien der nächste Schritt in unserem strategischen Expansionsplan sein würde und dass Lorenzo und Marco fantastische Partner sein würden."

Als lebenslange Freunde sind Bianchi und Titti in Italien zu einem starken Duo geworden, das sich gegenseitig ergänzt und ein florierendes Unternehmen aufgebaut hat. Sie führen ihren Erfolg zu einem großen Teil auf die gemeinsamen Werte, die Zeit, die sie sich nehmen, um mit ihren Familien zusammenzukommen oder Fußball zu spielen, und auf die tiefe Verbundenheit zurück, die sie haben.

„Wir sind begeistert und sehr stolz, diese moderne, hypertechnologische, internationale Marke mit ihrem bewährten 100%igen Provisionsmodell nach Italien zu bringen", so Bianchi.

„Wir wollen das Leben von Immobilienfachleuten verändern, indem wir unsere einzigartige COOLTURE mit ihnen teilen, ihnen eine Stimme in unserem Unternehmen geben und ihnen helfen, schneller erfolgreich zu sein", so Titti.

Die Realty ONE Group International hat in großem Umfang in ihre Infrastruktur investiert, um den bestehenden und zukünftigen Franchise-Inhabern außergewöhnlichen Service und umfassende Unterstützung zu bieten. Alle Aspekte des Geschäfts wurden weiterentwickelt, um Hunderttausende Immobilienprofis auf der ganzen Welt zu unterstützen. Dazu gehören zONE, unsere unternehmenseigene Tech-Plattform, sowie ONE University, unsere unternehmenseigenen strukturierten Coaching-Programme, ONE Support, unser effektives und effizientes zentrales Support-System, und natürlich Marketing, Branding, Vertrieb und vieles mehr.

UNBrokerage, wie das Unternehmen in der Branche genannt wird, verfügt inzwischen über mehr als 17.000 Immobilienfachleute in über 400 Büros in 45 Bundesstaaten, Washington D.C. und Kanada und wird neben dem US-Territorium Puerto Rico auch in Ecuador, Costa Rica, Singapur und Spanien tätig werden.

Weitere Informationen finden Sie auf www.OwnAOne.com .

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchen-Disruptor, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 17.000 Immobilienfachleute in über 400 Büros in 45 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Kanada, Spanien, Singapur und Costa Rica. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum obersten einen Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 1 Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com .

