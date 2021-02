Realty ONE Group plantará UN árbol por cada UNA de sus transacciones en 2021 con su programa ONE Tree, ONE World

ONE Tree, ONE World es parte de la iniciativa sin ánimo de lucro ONE Cares (501(c)3) de la empresa y también ofrecerá a sus REALTORS (R) la oportunidad de comprar o plantar árboles en nombre de sus clientes por los inmuebles que se hayan comprado y vendido a lo largo del año.

"El amor es nuestra regla de oro y retribuir es parte de nuestra COOLTURA, está en nuestro ADN", afirmó Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group. "ONE Tree, ONE World nos brinda la oportunidad de generar un impacto directo y significativo en nuestras comunidades de todo el mundo en más de 111.111 maneras."

El año pasado, el UNBrokerage, como se le conoce en la industria, se sintió increíblemente orgulloso de donar casi USD 100.000 a organizaciones benéficas y comunidades de todo el país, junto con miles de horas de voluntariado en los mercados locales.

El franquiciador global tuvo otro año récord, al vender 86 franquicias a pesar de la pandemia, e incorporó a más de 2.600 profesionales del sector inmobiliario.

Acerca de Realty ONE Group

Fundado en 2005, Realty ONE Group revolucionó la industria al cambiar radicalmente el concepto de las franquicias inmobiliarias con un modelo de negocio único, una "coolture" divertida, infraestructura tecnológica y un nivel superior de soporte para sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente para incorporar a más de 15.000 profesionales del sector inmobiliario en más de 300 oficinas en 45 estados de los EE. UU., en Washington D.C. y en Canadá. Realty ONE Group forma parte del 1 % superior en el país de acuerdo con REAL Trends, ha sido reconocido por Entrepreneur Magazine como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias, y ha estado en la lista de compañías de más rápido crecimiento de Inc. 500 durante siete años consecutivos. Realty ONE Group sigue avanzando y abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

