Realty ONE Group registra primeiro trimestre impressionante

LAS VEGAS, 2 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderno, foi novamente nomeado UMA das franquias imobiliárias de crescimento mais rápido, conforme a evidência de suas iniciativas, números de vendas e recrutamento do primeiro trimestre de 2021. A UNBrokerage, como é conhecida no setor imobiliário, está superando suas metas de vendas de franquias, com um recorde de 86 franquias vendidas em 2020, apesar da pandemia, e abertura de 25 escritórios já no primeiro trimestre deste ano.

"Somos UMA das empresas mais ambiciosas do setor e estamos comemorando 16 anos de compartilhamento de nossa COOLTURE, marca e modelo de negócios exclusivo com um número de pessoas cada vez maior a cada dia", afirmou Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Mantemos um crescimento recorde a cada trimestre, estabelecendo novos objetivos e lançando novos programas e plataformas para impressionar nossos profissionais do setor imobiliário e franqueados. É tudo por eles e para o sucesso deles."

A UNBrokerage também acolheu quase mil novos profissionais do setor imobiliário em seus mais de 300 escritórios em 45 estados, Washington D.C. e Canadá. Como sinal de seu enorme apelo e crescimento, a empresa foi nomeada entre As 50 maiores franquias para mulheres da Franchise Business Review e, mais uma vez, foi nomeada a empresa de 100% de crescimento mais rápido com 100% de comissão na lista Entrepreneur's Fastest Growing Worldwide Franchise de 2021.

O Realty ONE Group também é reconhecido por seus esforços filantrópicos por meio do ONE Cares. Por meio de seu compromisso de plantar UMA árvore para cada transação por meio do programa ONE Tree ONE World, a empresa já plantou quase 27 mil árvores este ano, ao mesmo tempo em que se prepara para comemorar seu 16º aniversário em 1º de maio, ONE day, um dia dedicado à retribuição para toda a empresa.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group é um inovador do setor, mudando radicalmente a face da franquia do setor imobiliário com seu modelo de negócios único, coolture divertida, infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente para incluir mais de 15.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 300 escritórios em 45 estados dos americanos, Washington D.C. e Canadá. O Realty ONE Group se classifica entre os primeiros na faixa de 1% do país, de acordo com a REAL Trends, foi reconhecido pela revista Entrepreneur entre as cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. 500 das empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e franqueados. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FONTE Realty ONE Group

Related Links

http://www.RealtyONEGroup.com



SOURCE Realty ONE Group