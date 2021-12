Realty ONE Group será inaugurado em Porto Rico

Novo proprietário desenvolverá a marca popular em todo o Caribe Oriental, incluindo as Bahamas, as ilhas Turcas e Caicos além da América do Sul

LAS VEGAS, 16 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca moderna, orientada por estilo de vida e UM dos franqueadores que crescem mais rapidamente atualmente no mundo, vendeu os direitos de franquia para Porto Rico, bem como toda a região do Caribe Oriental e América do Sul, para um proprietário com experiência excepcional no mercado imobiliário e líder na expansão do Grupo Realty ONE em todo o país, e agora no mundo.

Greg Bardell é o corretor/proprietário do Realty ONE Group Unlimited em Lancaster, PA, o primeiro escritório do Realty ONE Group a abrir a leste de Mississippi, e também é o diretor regional do Meio Atlântico para a região que compreende a Pensilvânia, Maryland, Delaware e Washington D.C. Bardell e sua equipe aumentaram essa região para mais de 1.000 agentes, oito mil transações e dois bilhões de dólares em vendas.

"As possibilidades de crescimento da marca Realty ONE Group no Caribe são infinitas quando se tem alguém tão motivado quanto Greg, que adora a empresa e esta bela região," disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group.

Bardell tem mais de três décadas de experiência imobiliária, vendendo e intermediando milhares de residências, construindo residências personalizadas e tradicionais, e desenvolvendo várias oportunidades com terrenos em todo centro da Pensilvânia. Ele é um impulsionador apaixonado da marca Realty ONE Group desde que ingressou na empresa em 2014, vendendo novas franquias em um ritmo recorde, incluindo mais de uma dúzia em 2021.

"Acredito que a COOLTURE, a marca e o treinamento dinâmicos da Realty ONE Group prosperarão em Porto Rico e em todo o Caribe", disse Greg Bardell. "Mas o mais importante é que eu conheço nosso modelo e o amor pelo que fazemos oferecerá aos profissionais do setor imobiliário uma oportunidade incrível de ganhar mais e ser mais."

A UNBrokerage, como é conhecida no setor, tem mais de 17 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 45 estados, Washington D.C. e Canadá e abrirá em Singapura, Espanha e Costa Rica, além do território americano de Porto Rico.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para inovar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua cultura divertida, sua infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente, incluindo mais de 17 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 45 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Canadá, Espanha, Singapura e Costa Rica. O Realty ONE Group está entre os primeiros do país (faixa de um por cento) segundo a REAL Trends, foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como uma das cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. das 500 empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, visite www.RealtyONEGroup.com.

