REALTY ONE GROUP SERÁ INAUGURADO EM PORTUGAL

LAS VEGAS, 17 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca moderna de estilo de vida, orientada por propósitos, e um dos franqueadores de crescimento mais rápido do mundo, vendeu os direitos de franquia a um novo proprietário em Portugal, que está entusiasmado por trazer a dinâmica COOLTURE, a imagem da marca, o treinamento e o modelo de negócios exclusivo da empresa para o país localizado no sul da Europa.

O novo proprietário João Oliveira trabalha no mercado imobiliário português há mais de 20 anos e conta com 100 profissionais do setor imobiliário em seu escritório.

"Estamos muito satisfeitos por ter encontrado um parceiro inteligente e bem-sucedido em João, que é tão apaixonado por abrir portas para seus profissionais e clientes quanto nós", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Ele é um homem de família que trará nosso profundo senso de família e amor um pelo outro para seu escritório e comunidade."

"Queremos melhorar e fazer mais por nossos clientes, com foco em seus interesses e necessidades", disse João Oliveira, que tem dois filhos com sua esposa Raquel Silva. "Agora é a hora e o Realty ONE Group é a marca."

Este ano, o Realty ONE Group foi classificado como uma das 100 maiores franquias à prova de recessão pela Franchise Business Review e a empresa conquistou o primeiro lugar para os franqueadores do setor imobiliário na lista altamente competitiva Franchise 500(R) de 2022 da Entrepreneur.

The UNBrokerage, como é conhecido no setor, tem mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados, em Washington D.C. e no Canadá, além dos que serão inaugurados em breve no Equador, Costa Rica, Itália, Singapura e Espanha, além do território americano de Porto Rico.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para revolucionar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua divertida "coolture", sua infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente e hoje conta com mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Canadá, Itália, Espanha, Singapura e Costa Rica. O Realty ONE Group está entre os primeiros do país (faixa de um por cento) segundo a REAL Trends, foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como uma das cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. das 500 empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

FONTE Realty ONE Group

