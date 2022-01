REALTY ONE GROUP SERÁ INAUGURADO NO EQUADOR

LAS VEGAS, 11 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por propósito e UMA das franqueadoras de crescimento mais rápido do mundo, vendeu os direitos de franquia para o Equador, que se tornará a porta de entrada para a popular organização impulsionada pela COOLTURE abrir mais portas e recrutar profissionais do setor imobiliário em toda a América do Sul.

A nova proprietária, Wendy Franco, é uma empreendedora consagrada com mais de 26 anos de experiência em bancos e no setor de companhias aéreas, além de ser reconhecida também como uma profissional bem-sucedida do setor imobiliário. E o mais importante, se enquadra perfeitamente ao Realty ONE Group, uma vez que se preocupa muito em retribuir às pessoas e ao país que ela e sua família amam.

"Continuamos a colorir o mundo da maneira certa com parceiros ambiciosos como Wendy, que manterá nossos valores centrais e COOLTURE, que são o coração e a alma de nossa organização dinâmica", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Embora tenhamos uma oportunidade abundante de crescer rapidamente, mantemos o foco em uma estratégia de expansão disciplinada que garante o sucesso de longo prazo de nossos parceiros e de nossa empresa."

Wendy conheceu o Realty ONE Group em uma convenção da National Association of REALTORS(R) e percebeu imediatamente que a extraordinária marca e visão da empresa eram perfeitas para o Equador.

"Acredito que não se deve viver apenas por viver, mas viver para transformar vidas sabendo que tudo é possível", disse a empresária. "Nosso intuito é usar os dons que a vida nos dá, transformando-os em oportunidades extraordinárias de realizar os sonhos de outras pessoas."

A UNBrokerage, como é conhecida no setor, conta atualmente com mais de 17 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 45 estados, Washington D.C. e Canadá e abrirá outros em Singapura, Espanha e Costa Rica, além do território americano de Porto Rico.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para inovar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua cultura divertida, sua infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente, incluindo mais de 17 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 45 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Canadá, Espanha, Singapura e Costa Rica. O Realty ONE Group está entre os primeiros do país (faixa de um por cento) segundo a REAL Trends, foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como uma das cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. das 500 empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

