REALTY ONE GROUP WIRD ERNEUT ZUR FÜHRENDEN IMMOBILIENMARKE AUF DER FRANCHISE 500®-LISTE VON ENTREPRENEUR

Eine der am schnellsten wachsenden Marken holt sich den ersten Platz in diesem prestigeträchtigen Franchise-Ranking des Immobilienbereichs zurück

LAS VEGAS, 12. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, eine moderne, zielorientierte Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, hat zum zweiten Mal Platz eins der Immobilienmarken in der hart umkämpften Franchise 500®-Liste 2023 von Entrepreneur belegt. Dies ist das siebte Jahr in Folge, in dem das Unternehmen es auf die Liste geschafft hat, und das zweite Jahr, in dem es trotz des schwierigen Immobilienmarktes alle anderen Immobilienmarken hinter sich gelassen hat.

Der in Las Vegas ansässige globale Franchisegeber wickelte über 100.000 Immobiliengeschäfte ab und zahlte über 1 Milliarde Dollar an Provisionen für Immobilien im Wert von 41 Milliarden Dollar, die im Jahr 2022 verkauft wurden. Die Realty ONE Group möchte ihre globale Präsenz in diesem Jahr weiter ausbauen und gleichzeitig eine halbe Million Menschen weltweit durch Spenden und Wohltätigkeit unterstützen.

„Die Nr. eins auf dieser Liste zu sein, ist eine Bestätigung dafür, dass wir uns ungeachtet des jeweiligen Immobilienmarktes für den Erfolg jedes Einzelnen einsetzen", sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group. „Unsere COOLTURE ist Herz und Seele unserer dynamischen Organisation und wir werden immer unserem Ziel treu bleiben: mit Herz und Liebe zu leiten, bei allem was wir tun."

Entrepreneur hat die Realty ONE Group International für ihr Wachstum des Vertriebsnetzes, ihre finanzielle Stärke und Stabilität sowie ihre Markenpower in die Liste aufgenommen. In ihrem Auszeichnungsschreiben heißt es: „Wenn eine Marke Erfolg hat und ihre Franchisenehmer sich durchsetzen, ist es wahrscheinlicher, dass diese Marke schneller, stärker und umfassender wächst als ihre Konkurrenten."

Die UNBrokerage, wie sie in der Branche genannt wird, beschäftigt mehr als 18.000 Immobilienexperten in mehr als 400 Büros in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico und jetzt auch in Bolivien, Kanada, Costa Rica, Ecuador, Italien, Portugal, Singapur und Spanien.

Weitere Informationen finden Sie auf www.OwnAOne.com.

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Wegbereiter der Branche, der mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner coolen Atmosphäre, technologischen Infrastruktur und hervorragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis das Immobilien-Franchising radikal verändert. Das Unternehmen ist rasch gewachsen und beschäftigt heute mehr als 18.000 Immobilienexperten in über 400 Büros in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Bolivien, Kanada, Costa Rica, Ecuador, Italien, Portugal, Spanien und Singapur. Die Realty ONE Group gehört laut REAL Trends zum besten einen Prozent des Landes und wurde vom Entrepreneur Magazine als die Nummer 1 (ONE) unter den Immobilienmarken ausgezeichnet. Die Realty ONE Group ist auf dem Vormarsch und eröffnet nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern neue Möglichkeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group