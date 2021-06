RealTyme fusionne avec Adeya pour lancer une plateforme collaborative sécurisée et innovante avec une conception centrée sur l'humain

Les entreprises, les communautés et les gouvernements pourront désormais collaborer en toute confidentialité et selon leurs conditions.

GENÈVE, 8 juin 2021 /PRNewswire/ -- RealTyme, la plateforme collaborative innovante qui se préoccupe de la vie privée et du bien-être numérique des personnes, a annoncé sa fusion avec Adeya, la société de technologie de communications sécurisées cryptées de bout en bout, dans une démarche visant à dévoiler une plateforme collaborative sécurisée et innovante avec une conception centrée sur l'humain qui offre un contrôle et une confidentialité personnalisés aux entreprises et aux personnes.

La vision de l'entreprise est de fournir un nouveau type de solution de collaboration qui permet aux communautés en ligne d'organiser et de contrôler leurs communications tout en augmentant leur productivité - où la vie privée est respectée au sein d'une plateforme numérique hautement sécurisée. Sur la nouvelle application RealTyme, les contacts sont organisés et rassemblés dans des cercles de collaboration qui permettent de créer des communautés distinctes et des espaces de travail dédiés au sein d'une même plateforme.

Elle offre une expérience de réseau privé organisé tout en continuant à offrir les fonctionnalités essentielles telles que le chat, les appels, les réunions vidéo, les messages supprimés, le stockage des médias et le partage des fichiers, le tout dans une seule application. Les clients et partenaires actuels d'Adeya continueront à être soutenus par la technologie actuelle et nouvelle, et bénéficieront de nouvelles fonctionnalités telles que : « Circles » - pour organiser les contacts et les espaces de travail en communautés distinctes et réparties ; « Focus Mode » - pour donner la priorité aux notifications des VIP et des contacts prioritaires tout en mettant en silencieux le reste et en minimisant ainsi les distractions sans importance pendant ce mode ; « Data Lifespan » - pour sélectionner et personnaliser la durée de vie des données d'application stockées sur les appareils.

Onur Özen, directeur général, a déclaré : « Les clients actuels d'Adeya continueront à bénéficier de la sécurité et de la confidentialité sans faille auxquelles ils ont appris à faire confiance avec la technologie d'Adeya, et de son côté RealTyme apporte des solutions innovantes et humaines mieux adaptées à la façon dont nous travaillons et communiquons aujourd'hui. »

La nouvelle plateforme permet aux clients de créer des réseaux privés qu'ils peuvent contrôler et qui sont hautement flexibles, personnalisables et fiables grâce à plus d'une dizaine d'années de R&D, ainsi qu'au succès du déploiement de la technologie sous-jacente auprès de clients internationaux. La version « Pro » de RealTyme est gratuite pour les nouveaux clients sur invitation via le Swiss Cloud public, alors que les entreprises peuvent y avoir accès rapidement via le Swiss Cloud public, le cloud privé ou sur site pour un contrôle maximal et un niveau de personnalisation supérieur.

Cette fusion intervient après un investissement substantiel de TNF (The New Frontiers) Capital, qui a reconnu l'existence d'un vide sur le marché pour une option de collaboration sécurisée avec une expérience humaine améliorée qui aiderait les institutions et les personnes à reprendre le contrôle de leurs communications numériques.

Erkin Bek, président de RealTyme et fondateur de TNF, a déclaré à propos de la fusion : « Notre vision est que toutes les personnes et institutions devraient avoir le droit de créer leurs propres réseaux privés, flexibles et hautement personnalisables en temps réel. Cette fusion apporte au marché un nouveau produit passionnant qui permet de collaborer en toute sécurité, de se concentrer et d'organiser sa vie professionnelle et personnelle, tout en préservant le plus haut niveau de confidentialité. Nous sommes ravis de proposer cette solution innovante qui, selon nous, améliorera le quotidien, tant personnel que professionnel, des personnes confrontées à la surcharge numérique et au manque de confidentialité des données ».

À propos du

RealTyme est une start-up technologique suisse innovante qui se soucie de la vie privée des gens et de leur bien-être numérique. La plateforme collaborative sécurisée de RealTyme permet aux entreprises et aux particuliers de créer leurs propres réseaux de communication privés avec des niveaux supérieurs en termes de contrôle personnalisé et de confidentialité des données. Elle lance sur le marché un nouveau produit qui permet aux particuliers d'organiser leurs communications via des communautés distinctes et des espaces de travail dédiés, où la concentration est accrue et les distractions numériques minimisées. RealTyme permet aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs communications numériques.

Related Links

https://www.realtyme.com



SOURCE RealTyme