REAWAKENED : Des invités VIP rejoignent Stanley Tucci à l'occasion d'un événement exclusif Johnnie Walker dans le centre de Londres

Lors de l'événement, Tucci a accueilli le public avec une performance inoubliable de « Borealis on the Bay » (Aurores boréales sur la Baie), une ode créée pour l'occasion par le poète écossais Jon Plunkett qui rend hommage à l'histoire et à l'esprit de la baie de Kilnaughton, là où se trouvait Port Ellen, la distillerie « fantôme » de renommée mondiale qui a fermé ses portes en 1983, et qui est la vedette de ce nouveau produit de la gamme Blue Label Ghost and Rare de Johnnie Walker.

Stanley Tucci a déclaré : « C'est pour moi une expérience merveilleuse de faire partie du lancement de ce nouveau produit Blue Label Ghost and Rare de Johnnie Walker. Je suis ravi d'avoir pu explorer l'histoire de Port Ellen et combiner ma passion pour la langue et le spectacle avec mon amour pour le whisky. »

À leur arrivée, les invités à l'événement « REAWAKENED » ont été conviés à un voyage sensoriel de découverte pour explorer les profondeurs secrètes des Highlands et de la baie de Kilnaughton avant de savourer un menu élaboré par le célèbre chef Mark Moriarty ; chaque plat explorant les diverses couches de saveurs trouvées dans le Blue Label Ghost and Rare Port Ellen de Johnnie Walker.

Le maître distillateur de Johnnie Walker Jim Beveridge a ensuite mené une dégustation exclusive du nouveau produit en édition limitée, élaboré à partir de huit whiskies exceptionnels issus des quatre coins de l'Écosse, dont cinq whiskies single malt d'une très grande rareté et trois whiskies irremplaçables provenant de la distillerie « fantôme » dont les portes sont désormais closes, et qui renferme en son cœur le très recherché single malt de Port Ellen.

Chaque participant est reparti chez lui avec sa propre pièce d'artisanat rare sous la forme d'une ode personnalisée (écrite lors de la soirée) ainsi qu'une copie de « Borealis on the Bay » et sa propre perception gustative du whisky Blue Label Ghost and Rare Port Ellen de Johnnie Walker.

ILS ONT PU PROFITER d'une dégustation exclusive du whisky Blue Label Ghost and Rare Port Ellen de Johnnie Walker

Old Fashioned Johnnie Walker Blue Label : Johnnie Walker Blue Label, miel, Angostura, zeste de citron

Whisky Sour Johnnie Walker Blue Label : Johnnie Walker Blue Label, jus de citron, sirop de sucre, blanc d'œuf

Un menu sur mesure proposant : du céleri-rave rôti dans de l'orge maltée, des noisettes grillées, du beurre noisette et du beurre blanc / côtes de bœuf écossais fumées au foin, moutarde aux algues et artichaut / pudding au beurre noisette, caramel aux agrumes et au whisky et sorbet au lait salé.

