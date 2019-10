Rebag transforma segmento de revenda de bolsas de luxo com indicador de avaliação universal Clair

NOVA YORK, 24 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Principal plataforma de compra e venda de bolsas de luxo, a Rebag lançou uma ferramenta revolucionária que revela imediatamente o valor de revenda de qualquer bolsa em que você esteja de olho ou que já tenha no armário. Conheça a Clair by Rebag: o indicador completo de avaliação de bolsas de luxo para revenda.

Ferramenta pioneira no setor, a Clair é um software proprietário que levou cinco anos para ser produzido. Ela permite que a Rebag gere uma oferta altamente precisa em um instante e dá a chance de os consumidores aproveitarem ao máximo cada compra de bolsas de luxo. A Clair determina o valor de qualquer bolsa em uma lista com mais de 50 marcas e 10 mil peças. Também oferece aos consumidores o preço exato e totalmente automatizado que a Rebag está disposta a pagar pela bolsa no momento.

"Com cada vez mais consumidores contemplando o valor de revenda de suas compras de luxo, criamos uma taxonomia que proporciona uma maneira mais transparente para que os consumidores comprem com mais sabedoria", explica Charles Gorra, fundador e CEO da Rebag. "Passamos anos coletando dados e analisando o mercado de bolsas de luxo. A Clair é a nossa forma de compartilhar esse conhecimento com o mundo, e é apenas o começo."

Em um segmento cujos preços estão notoriamente envoltos em mistério, a Rebag criou um índice de avaliação fácil de usar, como também códigos universais e níveis de condição que servirão como referência comum de preços para revendedores em todo o mundo. A estrutura abrange todo o setor e abre a cortina sobre o mercado de revenda de bolsas, permitindo que os consumidores tomem decisões inteligentes em relação às suas compras, conheçam o valor da transação antecipadamente e vejam as bolsas como uma nova categoria de investimento. A Clair foi criada para todos, não apenas para quem compra e vende na Rebag. A ferramenta reduz o tempo médio de orçamento, eliminando aquele conflito e hesitação que os consumidores muitas vezes sentem quando o assunto é revenda.

A Clair by Rebag permite que o valor das bolsas de luxo seja verificado instantaneamente em três etapas simples. Primeiramente, por meio do site ou aplicativo Rebag, vá ao portal da Clair e selecione a marca, o modelo, o estilo e o tamanho da bolsa. Depois disso, descreva um pouco melhor a cor e a condição da peça. O valor de revenda de sua bolsa será gerado instantaneamente.

Receber uma avaliação da Clair não obriga que os clientes comprem ou vendam usando a Rebag; na verdade, só abre mais possibilidades. Uma vez que os clientes tenham visto o futuro de sua bolsa, eles podem decidir manter o investimento para a posteridade, consigná-la, negociá-la pela Rebag ou até mesmo comprar mais dessas bolsas. As opções são infinitas.

É difícil imaginar que uma bolsa perderá o encanto um dia, mas a realidade é que todos temos bolsas que não queremos mais. Quer saber o valor real da sua? Pergunte à Clair. A Clair by Rebag será oficialmente lançada no dia 24 de outubro e ficará disponível para todos os clientes pelo aplicativo móvel ou pelo site. Para saber mais sobre a Clair by Rebag, visite rebag.com/clair.

