Rebag transforme le secteur de la revente avec Clair, l'indice universel d'estimation des produits de luxe

La référence en matière de sacs à main de luxe lance un outil révolutionnaire conçu pour révéler instantanément la valeur de revente actuelle de votre sac à main

NEW YORK, 24 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Rebag, la boutique par excellence pour l'achat et la vente de sacs à main de luxe, lance un outil révolutionnaire qui révèle instantanément la valeur de revente de n'importe quel sac qui vous intéresse ou que vous possédez déjà : découvrez Clair par Rebag l'indice complet d'estimation pour la revente de produits de luxe.

Premier du genre et ayant bénéficié d'une préparation de cinq ans, Clair est un logiciel propriétaire puissant. Il permet à Rebag de générer une offre de très grande précision en un instant et donne aux consommateurs les moyens de tirer le meilleur parti de chaque achat de sac à main de luxe. Clair détermine la valeur d'un sac à main grâce à une liste de plus de 50 marques et 10 000 sacs. Cet outil offre aux consommateurs un prix exact et entièrement automatisé que Rebag est actuellement disposé à payer pour acquérir cet article.

« De plus en plus de consommateurs prennent en compte la valeur de revente de leurs achats de luxe et nous avons créé une taxonomie qui leur propose une façon plus transparente d'acheter plus judicieusement », a déclaré Charles Gorra, fondateur et PDG de Rebag. « Nous avons passé des années à collecter des données et à analyser le marché des sacs à main de luxe. Clair est notre façon de partager ces connaissances avec le monde et ce n'est que le début. »

Dans une industrie où la tarification est notoirement entourée de mystère, Rebag a créé un indice d'estimation facile à utiliser ainsi que des codes et des notes d'état universels qui servent de référence pour que des revendeurs du monde entier établissent des prix. Ce cadre à l'échelle de l'industrie lève le rideau opaque qui se trouve actuellement sur le marché de la revente de sacs à main, permettant aux consommateurs de prendre des décisions éclairées sur leurs achats, de connaître la valeur de leur achat à l'avance et de considérer les sacs à main comme un nouveau type d'investissement. Clair a été créé pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui achètent et vendent chez Rebag. L'outil réduit le temps normalement nécessaire pour recevoir une estimation, éliminant le désaccord et l'hésitation que ressentent souvent les consommateurs quand il s'agit de revente.

Clair par Rebag rend possible de vérifier instantanément la valeur de sacs à main de luxe en trois étapes simples : par l'intermédiaire du site Web ou de l'application Rebag, accédez au portail Clair pour sélectionner la marque du sac à main, son modèle, son style et sa taille, puis utilisez Clair pour préciser sa couleur et son état, et la plateforme génèrera immédiatement la valeur de revente de votre sac à main.

Recevoir une estimation de Clair n'engage pas les consommateurs à acheter ou vendre par l'intermédiaire de Rebag ; en fait, cela ne fait qu'ouvrir plus de possibilités. Une fois que les clients connaissent le potentiel de leur sac à main, ils peuvent décider de conserver leur investissement pour le futur, de l'envoyer, de le vendre ou de l'échanger par le biais de Rebag ou même d'en acheter plus ; les possibilités sont infinies.

Il est difficile d'imaginer se lasser, mais nous avons en réalité tous des sacs dont nous ne voulons plus. Voulez-vous connaître la valeur réelle de votre sac à main ? Il suffit de demander à Clair. Clair par Rebag sera officiellement dévoilé le 24 octobre et accessible pour tous les consommateurs par le biais de l'application mobile ou du site Web. Pour plus d'informations sur Clair par Rebag rendez-vous sur rebag.com/clair.

