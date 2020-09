Rebate Gateway : Certains Britanniques ne savent toujours pas qu'ils pourraient économiser des centaines d'euros chaque année grâce à des réductions fiscales

Ces réductions fiscales pourraient être bien utiles aux personnes qui y ont droit, mais on estime que 2,4 millions de couples mariés éligibles n'ont pas encore demandé leur abattement pour mariage

LONDRES, 8 septembre 2020 /PRNewswire/ -- L'abattement pour mariage (appelé « marriage allowance »), qui a été mis en place le 6 avril 2015, permet aux couples mariés de partager leur abattement individuel – sous certaines conditions. Or, des millions de couples n'en ont pas encore fait la demande.

« Beaucoup de couples pensent qu'ils n'y ont pas droit ou que la procédure de demande est compliquée », a déclaré Rebate Gateway, un cabinet de conseil fiscal à Londres.

L'abattement pour mariage permet à un particulier de transférer une partie de son abattement individuel vers son conjoint/partenaire, dans le but de réduire le montant total dû par le couple au fisc.

L'abattement individuel est actuellement de 12 500 £ et le transfert de l'abattement pour mariage est actuellement fixé à 1 250 £, ce qui permet de réduire de 250 £ le montant total à payer par le couple.

Rebate Gateway a précisé : « Comme pour la plupart des abattements fiscaux, il y a des conditions et des règles à respecter, dont les plus importantes sont les suivantes :

Les deux personnes doivent faire un choix

Aucune des deux personnes ne doit être assujettie à l'impôt au taux le plus élevé (le taux le plus élevé commence actuellement à partir d'un revenu supérieur à 50 000 £)

La personne qui "renonce" à l'abattement de 1 250 £ doit être née après le 5 avril 1935 ».

Il est important que les couples vérifient s'ils peuvent prétendre à cette réduction fiscale, étant donné qu'avec les congés et les licenciements causés par la pandémie, beaucoup plus de couples pourraient désormais y avoir droit.

Demandes de remboursement à effet rétroactif

En plus de demander l'abattement pour mariage auquel ils ont droit, des millions de couples éligibles pourraient également faire une demande à effet rétroactif et recevoir jusqu'à 1 188 £ de remboursement pour les 4 années précédentes d'abattement non perçu.

Vous pouvez faire la demande vous-même en ligne, sur le site gov.uk . Mais si vous avez besoin d'aide ou de conseils, vous pouvez contacter Rebate Gateway au 0333 444 1054 ou à l'adresse rebategateway.org .

Logo https://mma.prnewswire.com/media/1249784/Rebate_Gateway_Logo.jpg

Related Links

http://rebategateway.org



SOURCE Rebate Gateway