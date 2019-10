REC Group lance la première installation au monde de panneaux solaires de sa série Alpha

MUNICH, 9 octobre 2019 /PRNewswire/ -- REC Group, entreprise internationale pionnière dans le domaine de l'énergie solaire avec un héritage scandinave, est fière d'annoncer la première installation au monde de ses panneaux solaires innovants de la série Alpha sur une maison près de Venise, Italie. L'utilisation de l'énergie solaire permet aux propriétaires de réduire les émissions de carbone tout en économisant sur leur facture d'électricité - grâce à la production d'électricité inégalée pour le secteur de la série Alpha de REC, même les petits toits peuvent faire une différence. Cela protège l'environnement et préserve ainsi des endroits comme Venise et de nombreuses autres villes du patrimoine mondial de l'UNESCO dont l'existence même est menacée par le changement climatique.

La première installation de la série Alpha au monde près de Venise représente une étape importante pour l'industrie solaire dans son ensemble. La série Alpha de REC offre la puissance la plus élevée au monde dans un format de 60 cellules atteignant une valeur maximale allant jusqu'à 380 watts crête représentant 217 watts par m², produisant plus de 20% d'énergie en plus que les panneaux classiques. Grâce à sa technologie cellulaire innovante et à la conception brevetée de ses panneaux, la série Alpha aide les propriétaires à réduire considérablement leurs factures d'électricité, à économiser de l'argent et à accroître ainsi leur autonomie énergétique. Elle offre d'excellentes performances dans toutes les conditions climatiques, ce qui en fait le choix idéal même pour les régions où les températures sont élevées. La garantie inégalée de la série Alpha de REC garantit 92% de la puissance de sortie indiquée sur la plaque signalétique, même après 25 ans de production d'électricité, ce qui donne aux propriétaires la tranquillité d'esprit que les panneaux conserveront leur haute performance pendant des décennies. Ses certifications d'endurance environnementale ont été complétées en août, assurant ainsi des performances et une durabilité exceptionnelles.

Le lancement de la série pionnière Alpha de REC Group connaît un début prometteur.

Après leur lancement à l'exposition Intersolar Europe en mai 2019, les tout premiers modules Alpha de REC ont été livrés en juin 2019 aux distributeurs avec les installations débutant en juillet. Steve O'Neil, PDG du Groupe REC, a déclaré : « Nous sommes très fiers et enthousiastes à l'idée d'installer nos modules solaires de la série Alpha sur les toits du monde entier. La première installation au monde en Italie marque une étape importante car la série Alpha signifie plus de puissance dans moins d'espace pour tous. L'avenir de l'énergie solaire est arrivé, offrant d'importantes économies d'énergie pour les propriétaires et les entreprises grâce à une technologie innovante et un design élégant. Nous nous réjouissons à l'idée d'alimenter les ménages, les entreprises, les écoles et les communautés du monde entier - et d'aider à sauver des endroits magnifiques mais en danger comme Venise. »

Partenaires de confiance pour la mise en œuvre de la série Alpha de REC

Le Groupe REC marque le pas en matière d'innovation et augmente la production de technologies monocristallines avec la série Alpha de REC. La réputation bien établie de REC en tant qu'innovateur de pointe dans le domaine du photovoltaïque en fait le partenaire privilégié de nombreux installateurs à travers le monde. La série Alpha de REC a suscité un intérêt immédiat de la part des installateurs solaires, les premières commandes provenant de pays du monde entier, dont l'Australie, l'Allemagne et les États-Unis. Cette première installation a été réalisée en partenariat avec le distributeur italien de REC Group, BayWa r.e., un partenaire européen fort de REC Group dans les solutions d'énergie alternative. REC Group et BayWa r.e. partagent une longue histoire de coopération à travers le monde. BayWa r.e. travaille en étroite collaboration avec REC Solar Professionals, les installateurs agréés et formés de la société.

Dans ce cas, M. Livio Gazzetta de Frigotermica Commerciale, Venise, a été l'installateur choisi qui a installé les premiers panneaux de la série Alpha de REC sur une maison résidentielle. « M. Gazzetta est l'un de nos 150 installateurs certifiés REC à ce jour, qui ont suivi notre formation en Italie », déclare Enrico Marin, Directeur Général de BayWa r.e., la société italienne de distribution. « En tant que distributeur leader de composants solaires de qualité et partenaire Platinum de REC, nous sommes fiers de faire partie de la première installation au monde de la série Alpha de REC. Les nouveaux modules contribuent à notre approche de la maison intelligente, qui est au cœur de notre engagement. »

Des extensions pour capturer pleinement la puissante génération d'énergie de la série Alpha

La première installation des panneaux de la série Alpha s'intègre parfaitement dans la toiture, produisant une esthétique exquise pour les modules élégamment conçus et à la pointe de la technologie. De plus, cette première installation vénitienne s'accompagne de plusieurs unités complémentaires telles qu'une batterie, un système de stockage thermique et des fonctions de maison intelligente qui permettent de diriger l'énergie des panneaux solaires là où elle peut être utilisée au mieux. Par exemple, par une journée ensoleillée, l'énergie produite sur le toit pourrait d'abord être dirigée vers le lave-vaisselle, la machine à laver ou la climatisation, où elle est le plus nécessaire. L'énergie excédentaire peut être stockée dans la batterie et, si elle est déjà complètement chargée, l'énergie excédentaire peut être stockée dans le système de stockage thermique. Ensemble, ces caractéristiques permettent aux propriétaires de maximiser la production autonome et de tirer le maximum d'avantages économiques de leurs panneaux Alpha de REC. Elle répond également à l'un des objectifs fondamentaux du Groupe REC, à savoir renforcer l'autonomie énergétique des propriétaires et des entreprises et les libérer de la hausse des coûts de l'électricité.

À propos du REC Group:

Fondée en Norvège en 1996, REC est une société d'Energie Solaire verticalement intégrée. Grâce à la fabrication intégrée du silicium, des plaquettes, des cellules, de panneaux de haute qualité et de solutions solaires, REC fournit au monde une source fiable d'énergie propre. La qualité renommée de REC est soutenue par le plus bas taux de réclamations de garantie dans l'industrie. REC est une société Bluestar Elkem dont le siège est en Norvège et dont la direction Opérationnelle est située à Singapour. REC emploie 2 000 personnes dans le monde, produisant 1,5 GW de panneaux solaires par an.

Pour en savoir plus consultez recgroup.com et:

https://www.linkedin.com/company/rec_/

https://twitter.com/RECGroupMedia

https://www.facebook.com/RECGroupSolar/

À propos du BayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.):

Qu'il s'agisse d'énergie solaire, éolienne ou encore de bioénergie, chez BayWa r.e., nous r.e.pensons l'énergie : pour mieux la produire, la stocker et l'utiliser. Leader à l'échelle mondiale, nous développons des technologies, fournissons et distribuons des services et des solutions énergétiques. Nous fournissons à des entreprises du monde entier des solutions d'énergie renouvelable et avons réalisé des projets d'énergies équivalant à plus de 2,8 GW, tout en gérant 7 GW d'actifs. BayWa r.e est un des plus grands distributeurs du marché de l'énergie solaire. Par ailleurs, nos activités de trading d'énergie sont florissantes. Nous faisons partie du groupe BayWa AG, dont le chiffre d'affaires s'élève à 16 milliards d'euros, et œuvrons chaque jour pour trouver de nouvelles solutions, repousser les limites de la technologie et façonner activement l'avenir de l'énergie.

Pour plus d'informations, veuillez contacter: Agnieszka Schulze

Head of Global PR, REC Group

Tel.: +49 89 54 04 67 225

E-mail: agnieszka.schulze@recgroup.com REC Solar EMEA GmbH Leopoldstraße 175

80804 Munich, Allemagne Managing Director: Cemil Seber Court of Registration: Munich HRB 180306 VAT ID-No: DE266243545

