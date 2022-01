ReCarbon clôture un cycle de financement de série B-1 de 25 millions de dollars avec des investisseurs stratégiques et financiers

SANTA CLARA, Californie, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- ReCarbon, ( https://recarboninc.com ) le développeur d'une plateforme technologique révolutionnaire d'utilisation des gaz à effet de serre, annonce aujourd'hui la clôture de son cycle de financement de série B-1. En outre, ReCarbon accueille deux partenaires importants, POSCO, l'une des plus grandes entreprises sidérurgiques du monde, et GS Holdings Corporation, une entreprise d'énergie et de services publics du classement Fortune 500.

Le président-directeur général et fondateur de ReCarbon, M. Jay Kim, a déclaré, a déclaré : « Nous considérons ReCarbon comme une base des solutions de décarbonisation positives pour le climat mondial. Nous sommes ravis de clôturer ce cycle de financement et de conclure d'importants accords de coopération commerciale avec POSCO et GS Holdings. Nous accélérons le déploiement de nos produits avec nos partenaires de l'écosystème et la réalisation de notre mission de restauration de la Terre. »

« La décarbonisation des secteurs industriels difficiles à décarboniser est au cœur de nos objectifs de citoyenneté d'entreprise et d'ESG. Nous sommes conscients de la grande contribution que ReCarbon apportera pour aider POSCO et d'autres entreprises à atteindre ces objectifs cruciaux pour la durabilité de l'industrie mondiale. Nous sommes heureux de participer à ce fonds de capital-risque de 7 millions de dollars dans ReCarbon, en vue d'obtenir des résultats positifs de grande portée sur le plan climatique », a déclaré - M. Daeho Shin, chef de groupe, POSCO Venture Fund Group.

« En tant qu'investisseur stratégique de ReCarbon, GS Holdings poursuit son engagement à investir dans des entreprises qui partagent la même vision : promouvoir la croissance future grâce aux technologies numériques et positives pour le climat. En collaboration avec GS, nous espérons que l'application de l'excellente technologie de ReCarbon produira des résultats exceptionnels dans la future ère zéro carbone », a déclaré M. Suh Hong Hur, premier vice-président exécutif de GS Holdings

Ces évolutions majeures soulignent la progression rapide de ReCarbon vers une mise à l'échelle en continuant à développer son réseau de partenaires et de parties prenantes du secteur.

À propos de ReCarbon : ReCarbon est une entreprise du secteur de l'énergie et des produits chimiques qui recycle les GES en énergie précieuse et en produits décarbonés tels que l'hydrogène et le gaz de synthèse.

À propos de POSCO : Le sidérurgiste le plus compétitif au monde pendant 12 années consécutives, POSCO (https://posco.com) poursuit son objectif de « Citoyenneté d'entreprise : Construire ensemble un avenir meilleur » y compris des objectifs ESG fondamentaux.

À propos de GS Holdings Corporation : Huitième conglomérat mondial basé en Corée,GS Holdings (https://gs.co.kr) gère un ensemble de filiales dont la présence est prépondérante dans le secteur de l'énergie et des carburants par l'intermédiaire de GS Energy et GS Caltex.

