ReCarbon, Inc. et H2Renewables, LLC signent un contrat d'approvisionnement en vue de développer 5 grands projets de production d'hydrogène par le biais de gaz de sites d'enfouissement aux États-Unis

Le président-directeur général et fondateur de ReCarbon, M. Jay Kim, a déclaré : « ReCarbon a le plaisir d'annoncer cette importante étape commerciale et se réjouit à l'idée de poursuivre son partenariat étroit avec H2Renewables dans la construction d'importantes installations de production d'hydrogène vert à bilan carbone négatif. Cela marquera le début de la réalisation de notre vision d'un écosystème local de l'hydrogène vert. »

Ce contrat permet de bâtir une voie plus rapide pour répondre à la demande croissante d'hydrogène vert rentable. Notamment par les points clés suivants :

Cinq sites utiliseront les gaz d'enfouissement pour produire de l' hydrogène vert à bilan carbone négatif . Le premier site de McDonald , au Tennessee , devrait produire 12 tonnes d'hydrogène par jour .

utiliseront les gaz d'enfouissement pour produire de l' . Le premier site de , au , devrait produire . En outre, le partenariat a identifié un nombre important de sites appropriés aux États-Unis capables de produire plus de 60 tonnes d'hydrogène par jour .

. L'hydrogène vert rentable est essentiel à l'expansion de la mobilité des piles à combustible à hydrogène lourdes , comme pour le retour au point de départ et pour les camions et autobus à longue distance.

, comme pour le retour au point de départ et pour les camions et autobus à longue distance. Des moyens pour obtenir le numéro d'identification renouvelable (RIN) et la norme de carburant à faible teneur en carbone (LCFS) sont en cours d'élaboration, ce qui améliorera davantage la compétitivité de l'hydrogène vert.

Les deux entreprises partagent la même vision, soit de contribuer à la prolifération de l'hydrogène renouvelable provenant des déchets.

À propos de ReCarbon, Inc. ReCarbon, Inc., est une entreprise de technologies de lutte contre les changements climatiques basée dans la Silicon Valley. Elle est à l'origine de la plateforme de technologie de plasma révolutionnaire qui convertit les gaz à effet de serre en gaz de synthèse et en hydrogène propre précieux. ReCarbon fournit des solutions climatiques sans combustion qui ciblent les grands émetteurs industriels de dioxyde de carbone ainsi que les émissions de gaz à effet de serre provenant des sites de déchets et de biomasse. Ses solutions sont conçues pour créer des voies d'accès à de nouveaux modèles d'affaires positifs pour le climat et à de nouveaux emplois verts.

À propos de H2Renewables H2Renewables, LLC est une entreprise nationale d'utilisation des gaz d'enfouissement aux États-Unis qui possède son propre approvisionnement notable en gaz d'enfouissement et qui tire parti de ses relations établies sur plusieurs décennies dans l'ensemble de l'industrie de la gestion des déchets. L'entreprise entend jouer un rôle de premier plan dans la production d'hydrogène vert à bilan carbone négatif pour les marchés actuels et émergents de cette source d'énergie propre.

