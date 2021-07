Receita das vendas de produtos da Hisense aumenta 209%, demonstrando tecnologias e sucesso da marca na Europa

De acordo com a Hisense, de janeiro a junho de 2021, a receita total de vendas dos modelos U7 e U8 de ULED TV no Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha e Rússia aumentou 209% e o volume de vendas aumentou 145% em relação ao ano anterior. Como resultado, a receita da Hisense no primeiro trimestre de 2021 foi de USD 5,366 bilhões, com crescimento anual de 66,65%; a receita no exterior de janeiro a março foi de USD 2,26 bilhões, o que corresponde a 42,1% da receita total.

As fan-zones da EURO 2020 aprimoraram a experiência de exibição das partidas

Como patrocinadora oficial, a Hisense garantiu oportunidades únicas de exposição da marca ao se apresentar nas Fan-zones 'Festival Towers, o que ajudou a Hisense a aumentar sua visibilidade como marca. Além disso, a Hisense instalou vários painéis nas fan-zones para promover os produtos da linha Hero.

O número de usuários que assistiram às partidas por meio do aplicativo UEFA.tv na plataforma VIDAA para Smart TV da Hisense teve grande crescimento, à medida que o número de usuários duplicou em apenas três meses.

Campanha nas mídias sociais para aprimorar a experiência da EURO 2020

A Hisense criou muitas campanhas de mídia social interativas e interessantes para aumentar o engajamento dos torcedores de futebol para a EURO 2020. Por exemplo, o vídeo da campanha #UpgradeYourHome da Hisense e do embaixador global Dwyane Wade teve mais de 1,66 milhão de visualizações no YouTube e 176 mil visualizações no Instagram.

De 4 a 12 de julho, a Hisense lançou um sorteio especial no Twitter para os consumidores alemães ganharem um vale-presente de 50 euros da Amazon e 150 euros de reembolso ao fazer compras no site da Amazon da Alemanha.

Produtos qualificados e inovação tecnológica são fundamentais para o sucesso

Por meio do patrocínio dos principais eventos do mundo, a tecnologia e os produtos da Hisense receberam muitos reconhecimentos.

A Hisense lançou os modelos de ULED TV U7 e U8 como produtos protagonistas da EURO 2020 para oferecer uma experiência de exibição perfeita das partidas de futebol para os torcedores. Ambas as TVs são bem projetadas, com modelos finos e repletos de recursos que combinam processamento de imagem de IA, Dolby Vision HDR e um pacote completo de serviços de streaming. Além disso, ambas as TVs vêm com modo Sport que otimiza o som e a imagem para a partida. Além disso, com o aplicativo UEFA.tv, os usuários podem compartilhar partidas interessantes com amigos próximos, tudo com apenas um clique.

Ao longo dos anos, o marketing esportivo tem sido uma tática significativa da estratégia de globalização da Hisense. Como resultado, de janeiro a maio de 2021, a produção de TV do Hisense Group (Hisense e Toshiba) foi classificada em 1º lugar no Japão, e a Hisense TV foi classificada em 2º lugar na Austrália em volume de vendas. Além disso, com os benefícios das redes sociais e campanhas de marketing global, o reconhecimento global da marca Hisense tem aumentado drasticamente. No futuro, a Hisense continuará a focar em inovações tecnológicas e no desenvolvimento de produtos, fortalecendo ainda mais a reputação e a competitividade da marca.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=xKhFIimrrPU

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=L3q3lY8VEKI

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=OpTl5NeIcPU

FONTE Hisense

SOURCE Hisense