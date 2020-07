Receita em moeda constante da LTI aumenta 10,6% em relação ao ano anterior; lucro líquido aumenta 17,1% em relação ao ano anterior

MUMBAI, Índia, 16 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (código BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou seus resultados para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2021.

Em dólares norte-americanos:

Receitas de US$ 390,3 milhões ; diminuição de 4,8% em relação ao trimestre anterior e aumento de 9,5% em relação ao ano anterior

; diminuição de aumento de Receita em moeda constante: diminuição de 4,7% em relação ao trimestre anterior e aumento de 10,6% em relação ao ano anterior

Em rúpias indianas:

Receitas de 29.492 milhões de rúpias indianas ; diminuição de 2,1% em relação ao trimestre anterior e aumento de 18,7% em relação ao ano anterior

; diminuição de aumento de Lucro líquido de 4,164 milhões de rúpias indianas; diminuição de 2,6% em relação ao trimestre anterior e aumento de 17,1% em relação ao ano anterior

"A COVID-19 é uma crise como nenhuma outra e seu impacto na vida e na subsistência continua se fazendo sentir em todo o mundo. Estou muito orgulhoso da nossa equipe da LTI que se manteve unida durante esse período para garantir o atendimento aos clientes.

"Em um trimestre marcado por um ambiente repleto de desafios, registramos um aumento de 10,6% na nossa receita em moeda constante em relação ao ano anterior e fechamos também um importante contrato.

"Continuamos empenhados em superar as expectativas dos clientes diante dessa pandemia sem precedentes e ao mesmo tempo priorizando a saúde e o bem-estar da nossa equipe."

- Sanjay Jalona, CEO e diretora geral

Contratos recentemente fechados

Uma empresa de gestão de patrimônio com sede no Reino Unido escolheu a LTI para um contrato multimilionário de vários anos para fornecer suporte remoto de infraestrutura, serviços avançados de segurança cibernética e migração para a IBM Power Cloud de sua plataforma de gestão de patrimônio

A LTI foi escolhida por uma empresa líder no setor aeroespacial dos Estados Unidos para prestar serviços de gestão para seu centro de dados e para a migração de sua infraestrutura local para a nuvem

Uma empresa líder em gestão de dívidas da Europa escolheu a LTI para implementar uma plataforma de integração digital com tecnologia MuleSoft. Essa plataforma substituirá a camada de serviço existente e integrará todas as aplicações atuais e futuras nos 11 países em que a empresa atua

Um fabricante e distribuidor de petroquímicos escolheu a LTI como único parceiro para um contrato de suporte de aplicação

A subsidiária de serviços de OTT de uma empresa líder diversificada de mídia e entretenimento escolheu a LTI para realizar as melhorias necessárias na sua plataforma de gestão de direitos

A LTI assinou um contrato de venda de licenças para a sua plataforma MOSAIC com um fabricante americano de sistemas de transporte vertical

Uma das maiores empresas de serviços petroleiros do mundo escolheu a LTI para serviços de gestão de plataformas para seus equipamentos de produção de próxima geração

Um fabricante de dispositivos médicos escolheu a LTI para um contrato de serviços gerenciados

Uma seguradora para frotas de caminhões e transporte público escolheu fazer parceria com a LTI na sua jornada de transformação que inclui serviços de gestão de dados e de migração para a nuvem

Uma importante empresa em serviços de gestão de TI escolheu fazer parceria com a LTI para um negócio de serviços de infraestrutura gerenciada

Um provedor líder de soluções de aquecimento e refrigeração escolheu a LTI para suas soluções de segurança da informação

Prêmios e reconhecimentos

A LTI foi reconhecida no Forrester's Now Tech: Provedores de Serviços de Implementação de Aplicações Oracle, segundo trimestre de 2020

A LTI foi reconhecida como "Rising Star" (Estrela em Ascensão) pelos seus Serviços de Aplicações Gerenciadas no Relatório de 2020 para os Estados Unidos do ISG Provider Lens™ de Parceiros de Ecossistema da Microsoft

A LTI foi reconhecida como Líder na Integração do Office 365 no Relatório 2020 para os Estados Unidos do ISG Provider Lens™ de Parceiros de Ecossistema da Microsoft

A LTI foi apontada como uma das principais concorrentes e destaque na avaliação PEAK Matrix® de 2020 do Everest Group dos serviços de TI para riscos e compliance do setor bancário (BFS, sigla em inglês) pela sua capacidade de desenvolvimento de uma infraestrutura de dados baseada na nuvem para controles inteligentes em tempo real

Powerupcloud, uma subsidiária da LTI, foi escolhida como um dos parceiros do lançamento mundial da Amazon Web Services (AWS) Outposts – uma iniciativa híbrida de computação em nuvem e Amazon Forecast

Outros destaques comerciais

A LTI lançou um Programa de Migração Acelerada para clientes SAP com a Amazon Web Services (AWS) que reflete o seu padrão extremamente elevado de conhecimento sobre os aspectos técnicos e funcionais de migração para nuvem do AWS para as soluções SAP

A LTI lançou a Canvas, uma plataforma integrada em parceria com a Microsoft, que reúne vários processos, ferramentas e metodologias para melhorar os resultados tecnológicos e empresariais das equipes que trabalham num ambiente distribuído

A LTI introduziu seu SafeRadius, uma aplicação de volta ao trabalho que cumpre a Regulamentação Geral de Proteção de Dados (GDPR, suas siglas em inglês) para garantir o bem-estar da força de trabalho e aumentar a eficiência operacional quando os funcionários voltarem ao trabalho

A LTI foi reconhecida como uma das cinco principais marcas de TI na Índia e uma das 100 principais marcas do país, de acordo com o relatório "Índia 100 2020" da Brand Finance, uma empresa de consultoria independente especializada na avaliação de marcas

A LTI é agora signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs, suas siglas em inglês) da ONU, demonstrando seu compromisso com as práticas empresariais que levam em consideração o gênero e a igualdade de oportunidades no local de trabalho e nas comunidades de todo o mundo

Sobre a LTI

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 400 clientes a ter sucesso no nosso mundo convergente. Com operações em 31 países, fazemos pelos nossos clientes aquele esforço extra, e aceleramos a sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, habilitando suas jornadas móveis, sociais, analíticas, de IoT e na nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa empresa possui um patrimônio único que nos confere uma expertise de mundo real incomparável para enfrentar os desafios mais complexos de empresas de todos os setores. Todos os dias, a nossa equipe de mais de 30.000 funcionários da LTI permite que nossos clientes aumentem a eficácia de suas operações comerciais e tecnológicas e agregam valor a seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

