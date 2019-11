Receita Líquida da Eucatex cresce 24,2% no 3T19

SÃO PAULO, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Eucatex (B3: EUCA3 e EUCA4), uma das maiores produtoras de painéis de madeira do Brasil, que atua também nos segmentos de tintas e vernizes, pisos laminados, divisórias e portas, divulga seus resultados do 3o trimestre de 2019 (3T19).

Destaques:

A Receita Líquida Total atingiu R$ 398,7 milhões, 24,2% superior ao apurado em 3T18, R$ 321,2 milhões. Este crescimento deve-se ao desempenho das receitas com aumento no Segmento Madeira de 17,6%, impactado positivamente pelas vendas físicas, e no Segmento de Tintas de 10,7%, reflexo do aumento de preços e do crescimento das vendas físicas, comparado ao 3T18.

As vendas físicas do Segmento Madeira da Companhia, somados os mercados interno e externo, no 3T19, apresentaram crescimento de 16,4%, quando comparadas ao 3T18, resultado da elevação das vendas no mercado interno, onde os destaques foram os desempenhos de Chapa de Fibra e T-HDF/MDF, superando as expectativas da Companhia. As vendas físicas de Tintas, do 3T19, apresentaram elevação de 9,3%, quando comparadas ao mesmo período de 2018.

O crescimento na Receita Líquida e melhoria da Margem Bruta registrados no 3T19 impactaram o Lucro Líquido Recorrente favoravelmente, que somou R$ 15,6 milhões, cujo crescimento de 65,8% foi apontado comparando-se ao 3T18.

O EBITDA Recorrente somou R$ 74,6 milhões, aumento de 21,2% em relação ao alcançado no 3T18, e a Margem EBITDA Recorrente atingiu 18,7%, retração de 0,5 pp quando comparado ao obtido em igual período do ano anterior.

Apesar da elevação de 1,1% na Dívida Líquida em relação ao 1S19, totalizando R$ 426,2 milhões, apresentou redução da Dívida de Curto Prazo em 3pp, 60%, e representa 1,5 x o EBITDA Recorrente anualizado.

No acumulado dos noves meses de 2019, o Lucro Líquido Recorrente foi de R$ 56,5 milhões, 522,2% superior ao mesmo período de 2018, impactado pelo crescimento da Receita Líquida Total em 21,7%, atingindo R$1.128,3 milhões, assim como pela Margem Bruta. O aumento da Receita Líquida Total foi resultado do desempenho positivo dos Segmentos Operacionais da Companhia que aumentaram 21,8% no Segmento Madeira e 10,1% em Tintas, no 9M19 comparado ao 9M18.

O EBITDA Recorrente somou R$213,0 milhões, aumento de 27,2% em relação ao alcançado nos 9M18 e a Margem EBITDA Recorrente atingiu 18,9%, crescimento de 0,8 pp na mesma base de comparação.

Acesse o release de resultado, apresentação e demonstrações financeiras em: http://ri.eucatex.com.br/

Teleconferência: 14 de novembro de 2019, 09h30 (Brasil), Telefone: (11) 2188-0155.

RI: ri@eucatex.com.br (11) 3049-2473

