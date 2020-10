Receitas da LTI em dólar crescem 11,2% ano a ano (Year on Year, YoY); Lucro líquido de até 26,7% YoY

MUMBAI, Índia, 21 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (código BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa de consultoria de tecnologia global e soluções digitais, anunciou hoje os seus resultados do segundo trimestre do ano fiscal 2021.

Em dólares americanos:

Receita de USD 404,5 milhões ; aumento de 3,6% trimestre a trimestre (Quarter on Quarter, QoQ)e 11,2% YoY

; aumento de Aumento constante da receita em moeda de 2,3% QoQ e 10,5% YoY

Em rupias indianas:

Receita de INR 29.984 milhões ; aumento de 1,7% QoQ e crescimento de 16,6% YoY

; aumento de crescimento de Renda líquida em INR 4.568 milhões; aumento de 9,7% QoQ e crescimento de 26,7% YoY

"É com prazer que divulgamos o crescimento de 11,2% YoY em receitas e o crescimento de 26,7% YoY em lucro líquido em Q2. Com igual satisfação, anunciamos um grande negócio com o novo TCV de mais de USD 40mn em analítica. Nosso pipeline de grandes negócios continua firme e observamos maior tração nos âmbitos digital, nuvem e analítica.

A pandemia deixou aparente que as empresas precisam reimaginar os seus modelos operacionais alvo incorporando as transformações digitais para continuarem relevantes no mercado. Esta conjuntura apresenta oportunidades extraordinárias para as empresas do nosso tipo, com recursos de transformação digital abrangentes",

- Sanjay Jalona, CEO e diretor administrativo

Conquistas recentes de negócios

A LTI foi selecionada por um importante ministério do governo para um grande negócio de transformação orientado por dados e analítica. Como parte do negócio, aplicações e operações serão transformadas e desenvolvidas para a coleta e distribuição de dados como informações, gestão de casos e fraudes com o uso de inteligência artificial.

Uma empresa líder em semicondutores para centrais de energia fez parceria com a LTI em sua jornada de transformação para reimaginar seu núcleo digital e transferir a sua versão local do Oracle EBS para S/4 HANA em nuvem

A LTI foi selecionada para instalar um Centro de Operação de Segurança digital e orientado por IA, com um objetivo de modernizar completamente o dispositivo de segurança digital por um fornecedor e fabricante líder de soluções e equipamentos de aquecimento e refrigeração

A LTI foi escolhida para gerenciar todos os serviços de testes, incluindo os produtos oferecidos por fornecedores terceirizados, aplicações desenvolvidas internamente, portais da internet e aplicativos móveis para assegurar a experiência de alta qualidade dos usuários finais de uma empresa de gestão patrimonial do Reino Unido

Um prestador de serviços financeiros selecionou a LTI como sua principal parceira para o fornecimento de serviços de modernização de sistemas legados e integração corporativa

Um fabricante global de HVAC selecionou a LTI para racionalizar e migrar o seu cenário de aplicação de dados para a nuvem

Um fabricante de suprimentos e equipamentos médicos escolheu a LTI para as atividades de suporte e manutenção de aplicações para seus produtos fora da prateleira (Commercial off-the-shelf, COTS) e customizadas, para garantir uma estrutura de custo flexível, maior retenção de conhecimento e melhor gestão de indicadores-chave de desempenho (KPI)

Um fabricante multinacional de produtos industriais selecionou a LTI como a sua parceira preferencial para implementar os sistemas de Gerenciamento Estendido de Armazéns (Extended Warehouse Management) do SAP, para garantir a harmonização do processo, operações eficientes e automação em todos os seus armazéns

Uma empresa de energia listada na Global Fortune 500 contratou a LTI para o suporte funcional e de manutenção do seu servidor de conteúdo a fim de garantir sistemas seguros para o armazenamento de dados em todo o seu ciclo de vida

Uma companhia farmacêutica incluída na Global Fortune 500 optou pela LTI para migrar o seu sistema local de base de dados comerciais para a nuvem

Um operador de plataforma de perfuração selecionou a LTI para o fornecimento de melhorias, manutenção e suporte para o seu sistema de TI crítico para o negócio em suas plataformas de perfuração, para garantir a segurança e eficiência dos funcionários da plataforma

Prêmios e reconhecimentos

LTI Reconhecida como Leader and Rising Star no ISG Provider Lens™ Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Relatório de Serviços e Soluções do Centro de Dados, Nordics 2020

A transformação do processo de negócio da LTI para um Fabricante Líder de Misturadores de Alto Desempenho foi apresentada no ISG's Book on Digital Excellence, Scaling Digital: 25 Stories of Innovation (Livro de Excelência Digital da ISG, a escalada digital: 25 histórias de inovação)

A LTI foi reconhecida como um Importante Competidor in Everest Group Cloud-Native Application Development Services PEAK Matrix® na avaliação de 2020

A LTI foi reconhecida como um Vendedor Exemplar no Gartner Hype Cycle for Analytics and Business Intelligence, 2020

*A Gartner não endossa qualquer fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não está aconselhando aos usuários de tecnologia a seleção de apenas os fornecedores com classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem das opiniões da empresa de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relacionadas a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico

Outros negócios em destaque

A Diretoria em sua reunião realizada em 20 de outubro de 2020 declarou um dividendo intermediário de INR 15 por participação acionária (Valor nominal de 1 INR)

A LTI lançou a Canvas PolarSled, uma estrutura de modernização e migração de nuvem automatizada para ajudar as empresas a acelerar sua jornada de dados para Snowflake, a plataforma de dados em nuvem

A LTI agora é um parceiro de nível 'Elite' (nível mais elevado) com ServiceNow na categoria de Vendas, Serviços e Serviços Gerenciados

A LTI foi reconhecida como uma empresa Great Place to Work-Certified™ nos Estados Unidos

A LTI classificou-se como número 1 na pesquisa Institutional Investor's 2020 All-Asia Executive Team, em todas as categorias no lado de vendas no âmbito de Serviços e Software de Tecnologia/TI. Foi a única Empresa de Serviços de TI a ser incluída na Lista dos "Mais Honrados" de 2020

A LTI ganhou o Prêmio Platina (categoria mais elevada) por seu projeto Warli CSR na categoria Habilidades Profissionais de Melhoria de Emprego (Employment Enhancing Vocational Skills) no 7º Prêmio CSR Anual de 2020, organizado pela Fundação Greentech

A LTI lançou o seu 4º Relatório de Sustentabilidade de "Parceria para um Futuro Resiliente". Neste relatório, apresentamos como a LTI tem focado em três aspectos críticos para o desenvolvimento sustentável – Educação, Capacitação e Meio-ambiente

Sobre a LTI

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 400 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 31 países, estamos empenhados integralmente para atender aos clientes e acelerar sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando empreendimentos móveis, sociais, analíticos, da Internet das Coisas e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, sua herança única oferece experiências incomparáveis no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, as equipes de mais de 30.000 funcionários da LTI permitem que os clientes melhorem a efetividade de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor a seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.Lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

FONTE LTI

Related Links

http://www.lntinfotech.com/



SOURCE LTI