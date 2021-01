Receitas da LTI em USD crescem 5,8% na comparação trimestral (Quarter on Quarter, QoQ) e 8,5% na comparação anual (Year on Year, YoY); Lucro líquido de até 37,9% YoY

MUMBAI, Índia, 19 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (código BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa de consultoria de tecnologia global e soluções digitais, anunciou hoje os seus resultados do terceiro trimestre do ano fiscal 2021.

Em dólares americanos:

Receita de US$ 427,8 milhões ; aumento de 5,8% na comparação trimestral (QoQ)e 8,5% na comparação anual (YoY)

; aumento de Aumento constante da receita em moeda de 5,3% na comparação trimestral (QoQ) e 7,4% na comparação anual (YoY)

Em rupias indianas:

Receita de INR 31.528 milhões ; aumento de 5,1% na comparação trimestral (QoQ) e crescimento de 12,2% na comparação anual (YoY)

; aumento de crescimento de Renda líquida em INR 5.193 milhões; aumento de 13,7% na comparação trimestral (QoQ) e crescimento de 37,9% na comparação anual (YoY)

"Temos o prazer de oferecer um trimestre sólido com crescimento de 5,8% na comparação trimestral (QoQ) em receitas de US$. Isso foi impulsionado por um impulso de crescimento saudável em todo o nosso portfólio. Continuamos a ver forte demanda por soluções de TI baseadas em nuvem. Nossa parceria de nível 1 com os hiperescaladores nos permite trabalhar em estreita colaboração com os resultados do cliente e com as oportunidades de lançamento no mercado.

"Temos o prazer de anunciar dois grandes negócios com novo TCV líquido acumulado de US$ 278 milhões. Continuamos focados em desenvolver e dimensionar recursos diferenciados. Um pipeline de negócios saudáveis e a mineração sustentada de clientes nos tornam otimistas sobre o futuro."

- Sanjay Jalona, CEO e diretor administrativo, LTI

Conquistas de negócios recentes

Um líder em transformação digital com base nos Emirados Árabes Unidos selecionou a LTI como sua parceira preferida para oferecer suporte e manutenção para infraestrutura e operações de aplicações para seus atuais e novos clientes. Como parte do acordo, a LTI também fará parceria com os clientes finais em sua jornada para a nuvem e transformará as operações para trazer o melhor posicionamento e automação.

Uma empresa de energia da Global Fortune 500 escolheu a LTI como sua principal parceira para um contrato de serviços gerenciados de aplicação para criar e consolidar uma plataforma de entrega de serviços de TI alinhados com a empresa e reduzir o custo total de propriedade.

Uma empresa localizada nos EUA que oferece soluções líderes de marketing, fidelidade e pagamento baseadas em dados selecionou a LTI para iniciativas de transformação digital centradas no cliente para melhorar a experiência do cliente, a reputação da marca, a aquisição e a retenção de clientes e a redução de custos em virtude de operações simplificadas.

Uma empresa de engenharia, construção e mineração localizada no Sudeste Asiático fez parceria com a LTI para transformar suas funções de compras, vendas, licitações, contratação e análise usando o SAP para permitir a excelência operacional, garantir insights orientados por dados e tomada de decisões informadas em toda a organização.

A LTI fechou um contrato de venda de licença para IA, decisões e produtos de catálogo em sua plataforma Mosaic com uma empresa multinacional de serviços bancários e financeiros para gerar eficiência em seus relatórios com os reguladores. A Mosaic servirá como uma plataforma de análise de dados unificada que permite a consolidação de todos os modelos de risco de crédito e será hospedada em uma configuração híbrida de nuvem. Como parte do acordo, a LTI será uma loja única que fornecerá o produto, bem como serviços de manuseio, implementação, integração e testes.

Uma empresa líder europeia em serviços financeiros escolheu a LTI para gerenciar suas operações de infraestrutura por meio de um modelo operacional mais enxuto e alavancando a plataforma mosaica para impulsionar a automação.

Um grupo líder de propriedade comercial e seguros de acidentes com sede no Canadá selecionou a LTI para consolidar e transformar seus sistemas e processos de administração de políticas na plataforma Duck Creek para garantir a simplificação de suas operações.

Uma empresa de investimento imobiliário sediada nos EUA escolheu a LTI para oferecer suporte, manutenção e serviços de desenvolvimento de aplicações, juntamente com as principais iniciativas de implementação para impulsionar a otimização de custos e a transformação digital.

Prêmios e reconhecimentos

LTI reconhecida como Leader no ISG Provider Lens™ Digital Business – Relatório de Parceiros de Serviços e Soluções, EUA 2020

LTI reconhecida como Leader and Star Performer em aplicação e serviços digitais do Everest Group nos mercados de capitais PEAK Matrix® Assessment 2021

LTI posicionada no quadrante de "Leaders" dentro dos testes de Software da NelsonHall: Quality Engineering NEAT 2020

LTI reconhecida como Leader no ISG Provider Lens™ Public Cloud – Relatório de Serviços e Soluções, Nordics 2020

LTI reconhecida como Leader no Everest Group Insurance Business Model Enablement Services PEAK Matrix® Assessment 2021

Outros negócios em destaque

A LTI venceu na categoria de valor excepcional no Honda Indirect Procurement Supply Provider 2020 Awards, EUA. A categoria de valor excepcional reconhece os fornecedores que oferecem o maior valor para a Honda reconhecendo o custo total de propriedade

A LTI agora é uma parceira de nível "Elite" da Snowflake, a empresa de dados em nuvem. A LTI também se tornou a parceira inaugural para o Snowcase, um programa que a Snowflake está lançando para desenvolver e comercializar soluções específicas do setor para acelerar a jornada de transformação de dados em nuvem das empresas

A LTI agora é uma parceira de nível "Premier" do Google Cloud

A LTI agora é uma parceira de nível "Platinum" da IBM

A LTI fez uma parceria com a Temenos para lançar uma Plataforma Bancária Digital na região nórdica

A LTI foi classificada entre as 50 maiores empresas (classificação "A") no ranking da BW BusinessWorld India para as Empresas Mais Sustentáveis de 2020

Sobre a LTI

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 400 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 31 países, estamos empenhados integralmente para atender aos clientes e acelerar a transformação digital deles com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando empreendimentos móveis, sociais, analíticos, da Internet das Coisas e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, sua herança única oferece experiências incomparáveis no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, as equipes de mais de 30.000 funcionários da LTI permitem que os clientes melhorem a efetividade de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor aos seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

