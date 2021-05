Receitas em USD da LTI no ano fiscal de 2021 crescem 9,5%; Lucro líquido cresce 27,5%, Receitas em USD do quarto trimestre do ano fiscal de 2021 crescem 9,1% em relação ao ano anterior

MUMBAI, Índia, 6 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa global de consultoria de tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje os resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2021 e do ano fiscal de 2021.

Quarto trimestre do ano fiscal de 2021

Em dólares americanos:

Receita de US$ 447,4 milhões ; crescimento trimestral de 4,6% e anual de 9,1%

; crescimento trimestral de Crescimento constante da receita em moeda trimestral de 4,4% e anual de 7,1%

Em rúpias indianas:

Receita de INR 32.694 milhões ; crescimento trimestral de 3,7% e anual de 8,5%

; crescimento Receita líquida de INR 5.457 milhões; Crescimento de receita líquida trimestral de 5,1% e anual de 27,6%

Ano fiscal de 2021

Em dólares americanos:

Receita de US$ 1.670,1 milhões ; crescimento anual de 9,5%

; crescimento Crescimento constante da receita em moeda anual de 8,8%

Em rúpias indianas:

Receita de INR 123.698 milhões ; crescimento anual de 13,7%

; crescimento Receita líquida de INR 19.382 milhões; Crescimento de receita líquida anual de 27,5%

Retorno de Capital

Dividendo Final de INR 25 por ação ; Índice de payout (percentual dos lucros pagos aos acionistas em forma de dividendo) de 36,1% para o ano

; Índice de payout (percentual dos lucros pagos aos acionistas em forma de dividendo) de para o ano Retorno sobre o patrimônio de 30,5% para o ano

"Apoiado por um sólido quarto trimestre, (o ano fiscal de) 2021 foi mais um ano de crescimento líder de mercado. Temos o prazer em informar um crescimento da receita de 9,5% e um crescimento do lucro líquido de 27,5% para o ano. No quarto trimestre, também conseguimos dois grandes negócios com novo TCV (Valor total do contrato) líquido de US$ 66 milhões, culminando em um grande negócio recorde TCV para o ano fiscal de 2021.

Nosso desempenho superior é o resultado dos esforços incansáveis de mais de 35 mil funcionários da LTI que se uniram durante um dos tempos mais difíceis, garantindo as entregas aos clientes. Continuaremos a investir na força de nossos negócios, uma vez que também permaneceremos comprometidos com o crescimento no ano fiscal de 2022."

- Sanjay Jalona, CEO e diretor administrativo

Negócios conquistados recentemente

- A LTI foi escolhida como parceira estratégica de longo prazo em um negócio que envolve a consolidação de fornecedores para gerenciamento de plataformas de seguros essenciais para uma grande seguradora da Fortune 500. Este é um negócio único que inclui a consolidação de fornecedores e vários programas de modernização em diversas áreas essenciais no ramo de seguros de propriedade e acidentes na América do Norte.

- Um banco regional líder, um novo logotipo, selecionou a LTI para promover um programa de transformação bancária essencial que envolve a implementação do Temenos. Como parte do programa, a LTI será a principal integradora do sistema e substituirá a plataforma de empréstimos existente do Banco usando a plataforma Temenos T24, bem como processará a migração de dados de sistemas existentes. A implementação deste programa permitirá que o banco apresente novos produtos de empréstimo, reduza as complexidades, atenda a sua crescente base de clientes de maneira mais rápida e eficiente e, ao mesmo tempo, reduza o custo total de propriedade. Capacitado com funções locais pré-configuradas, essa transformação permitirá que o banco atenda aos requisitos regulatórios em um período de tempo relativamente curto e com esforços reduzidos.

- A LTI foi selecionada por um conglomerado de fabricação de equipamentos pesados sediado nos Estados Unidos para um negócio de serviços gerenciados por aplicativo para seu negócio de peças e permitir a redução no custo total de propriedade e excelência operacional.

- Uma seguradora de bens e acidentes da América do Norte fez parceria com a LTI para substituir seus sistemas centrais legados existentes no local por uma solução Duck Creek baseada em SaaS. Este compromisso irá acelerar a transformação digital do cliente para permitir uma melhor experiência e suporte ao cliente. Também otimizará os custos operacionais e permitirá a rápida expansão dos serviços para outras regiões.

- Uma empresa multinacional de produtos farmacêuticos da Global Fortune 500 escolheu a LTI como sua parceira consultiva para transformar sua função financeira. A LTI desempenhará um papel fundamental no cumprimento dos objetivos de negócios, como consistência de dados, implementando processos eficazes de monitoramento e reconciliação de dados para suas operações de negócios globais.

- Um conglomerado de engenharia multinacional com sede na Alemanha selecionou a LTI para um projeto de migração de Data Lake (camada de dados) do SAP HANA para a plataforma Snowflake para sua empresa de negócios de energia, para garantir economias de custo significativas com dimensionamento e gerenciamento de análise de dados e maior eficiência em termos de tomada de decisões mais rápida.

- Uma empresa de distribuição de energia da Global Fortune 500 escolheu a LTI para dar suporte à implementação do SAP Customer Information System para uma de suas entidades adquiridas. O objetivo deste programa é digitalizar seu processo de meter-to-cash e trazer automação no atendimento ao cliente para oferecer eficiência operacional e redução de custos.

- Um provedor líder de software e análise de dados de seguros de propriedades e acidentes da América do Norte selecionou a LTI para fazer a migração de sua plataforma de armazenamento de dados corporativos legada para a nuvem de dados da Snowflake em etapas para garantir custos reduzidos, simplificar processos, aprimorar a eficiência e a vantagem competitiva.

- A LTI foi selecionada para oferecer suporte de infraestrutura e serviços de operações de rede para reduzir custos e aumentar as eficiências para um distribuidor líder de produtos de concreto e de construção na América do Norte.

- Uma empresa de mídia e entretenimento da Global Fortune 500 escolheu a LTI para desenvolver uma plataforma de relatório global para seus aplicativos de cadeia de suprimentos de mídia digital usando Snowflake para oferecer visibilidade aprimorada de fluxos de trabalho complexos de fornecimento, produção e entrega em toda a empresa.

- A filial internacional de um dos principais provedores de serviços financeiros no Reino Unido nomeou a LTI como principal integrador de sistemas para seu programa essencial de modernização e transformação bancária. Isso permitirá alavancar a capacidade e a estabilidade da nuvem com Temenos SaaS para melhorar a experiência do cliente, reduzir custos e lançar novos produtos no mercado de forma mais rápida e eficiente.

Prêmios e reconhecimentos

- A LTI está no topo da lista de "IT Services Challenger 2021" no prêmio PEAK Matrix Service Provider of the Year TM do Everest Group. A LTI melhorou sua classificação no PEAK Matrix® para serviços de TI e subiu do 16º lugar no ano passado para o 11º neste ano, o salto mais alto registrado por qualquer participante. A LTI também obteve o Melhor Desempenho do Ano nas avaliações da PEAK Matrix® para serviços bancários e financeiros.

- LTI Leni e LTI Mosaic reconhecidos em The Forrester Tech Tide™: Enterprise Business Insights & Analytics, primeiro trimestre de 2021

- LTI reconhecida como líder no ISG Provider Lens™ Intelligent Automation - Soluções e Serviços em AIOps para Midmarket - EUA 2020

- LTI posicionada como inovadora em serviços de IoT da Avasant, Relatório RadarView™ 2021

Outros destaques de negócios

- O conselho de administração em sua reunião realizada em 4 de maio de 2021 recomendou um dividendo final de INR 25 por ação (valor nominal de INR 1) para o ano fiscal de 2020-21. O total de dividendos para o ano fiscal de 2021 é de INR 40 por ação, incluindo o dividendo intermediário de INR 15 por ação, declarado em outubro de 2020

- A LTI nomeou Anil Rander como diretor financeiro. Ele é um líder financeiro experiente com mais de 27 anos de experiência multifacetada na promoção do desempenho e crescimento dos negócios. Ele ingressou na LTI vindo da Tech Mahindra Ltd., onde foi diretor global de finanças da BPS. Além disso, como vice-presidente sênior de finanças e jurídico, ele liderou as funções de finanças, jurídico, instalações e gerenciamento de riscos da Tech Mahindra Business Services Ltd.

- A LTI e a AWS firmaram uma parceria estratégica para acelerar a adoção da nuvem corporativa para expandir as ofertas conjuntas de migração, modernização, SAP, IoT e dados na nuvem.

- A LTI é reconhecida como provedor de serviços gerenciados de especialistas do Microsoft Azure; o conceituado programa é uma iniciativa global da Microsoft que permite que seus principais parceiros se diferenciem, demonstrando proficiência e habilidades no mundo real em dados e competências na nuvem

- No Reino Unido, a LTI foi reconhecida com a certificação Top Employer 2021, pelo Top Employers Institute, a autoridade global que reconhece a excelência nas práticas de pessoas

Sobre a LTI

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 400 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 31 países, estamos empenhados integralmente para atender aos clientes e acelerar a transformação digital deles com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando empreendimentos móveis, sociais, analíticos, da Internet das Coisas e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única oferece experiências incomparáveis no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, as equipes de mais de 34.000 funcionários da LTI permitem que os clientes melhorem a efetividade de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor a seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.Lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

Teleconferência sobre resultados financeiros e Webcast de áudio

5 de maio de 2021 (17H30 hora padrão da Índia)

Disque o número abaixo pelo menos cinco a dez minutos antes do horário da conferência para garantir que você esteja conectado à sua chamada a tempo.

Número de acesso universal +91 22 6280 1104 +91 22 7115 8005 Número internacional de portagem EUA : 13233868721 Reino Unido : 442034785524 Singapura : 6531575746 Hong Kong : 85230186877 Repetição da teleconferência Disponível após uma hora do horário de término da chamada até 9 de maio de 2021 Código de reprodução: 70765 Número de discagem: Índia +91 22 7194 5757 +91 22 6663 5757 EUA Ligação gratuita 18332898317 Reino Unido Ligação gratuita 8007563427 Singapura Ligação gratuita 8001012510 Hong Kong Ligação gratuita 800965553 Webcast de áudio O áudio da teleconferência estará disponível on-line por meio de um webcast e pode ser acessado no link a seguir: https://links.ccwebcast.com/?EventId=LT210505 Clique aqui para obter o seu DiamondPass™ O DiamondPass™ é um serviço Premium que permite que você se conecte à sua teleconferência sem ter que esperar por uma operadora. Se você tiver um DiamondPass™, clique no link acima para associar seu pin e receber os detalhes de acesso para esta conferência. Se você não tiver um DiamondPass™, cadastre-se por meio do link e você receberá o seu DiamondPass™ para esta conferência.

