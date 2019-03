Recentelijk is in Tel Aviv, Israël de 150e patiënt in het centrale onderzoek van CartiHeal geopereerd

- De chirurgische ingreep werd uitgevoerd door Dr. Guy Morag in het Sourasky (Ichilov) Medisch Centrum in Tel Aviv

KFAR SABA, Israël, 12 maart 2019 /PRNewswire/ -- CartiHeal, ontwikkelaar van gepatenteerde implantaten voor de behandeling van kraakbeen- en osteochondrale defecten in traumatische en osteoartritische gewrichten, heeft met succes de 150ste patiënt aangemeld voor het klinische IDE-onderzoek naar het Agili-C™-implantaat. De chirurgische ingreep werd uitgevoerd door Dr. Guy Morag, afdelingshoofd van de Sports Medicine Unit in het Sourasky (Ichilov) Medisch Centrum te Tel Aviv en teamarts van de Maccabi Tel Aviv Basketball Club.

De Agili-C™ is een nieuw, celvrij implantaat, samengesteld uit aragoniet organisch materiaal, voor gebruik bij kraakbeen- en osteochondrale aandoeningen in zowel traumatische als osteoartritische gewrichten. Het centrale IDE-onderzoek van CartiHeal wordt op dit moment uitgevoerd in de VS, de EU en in Israël. Het doel van het onderzoek is het aantonen van de superioriteit van het Agili-C™-implantaat ten opzichte van de chirurgische zorgstandaard (microfractuur en wondzorg) bij de behandeling van kraakbeen- of osteochondrale defecten, zowel voor artritische knieën als voor knieën zonder degeneratieve veranderingen.

"Door de groei van gezond kraakbeen te bevorderen, streven wij als orthopedische chirurgen ernaar om verdere erosie of kraakbeenbeschadiging in de knie te voorkomen. Het Agili-C™-implantaat leidt tot de vorming van zowel hoogwaardig gewrichtskraakbeen als het daaronder liggende subchondrale botweefsel - dit hebben we met andere beschikbare modaliteiten niet kunnen bereiken. Wij hopen dat dit belangrijke onderzoek de superioriteit van het Agili-C-implantaat ten opzichte van de huidige chirurgische praktijk zal aantonen", zei Dr. Morag.

Nir Altschuler, directeur van CartiHeal: "Ons belangrijkste doel is om een eersteklas behandeling te bieden aan miljoenen patiënten, die momenteel lijden aan een breed scala aan kraakbeenaandoeningen. Door een productieve samenwerking, die CartiHeal met topartsen als Dr. Morag heeft opgebouwd, konden vanaf het begin van het onderzoek al 150 patiënten worden aangemeld. We zijn van plan om binnen de komende 9-12 maanden de aanmelding van de eerste 250 patiënten af te ronden."

De bijgevoegde videobijdragen van Prof. Peter Verdonk, Antwerpen, België, Dr. Guy Morag, Tel-Aviv, en Dr. Adi Friedman, Jeruzalem, Israël, bieden nog meer inzicht in het Agili-C™-implantaat.

LET OP: experimenteel hulpmiddel. De federale wetgeving (in de VS) beperkt dit hulpmiddel tot gebruik voor onderzoeksdoeleinden.

Over CartiHeal

CartiHeal, een particulier bedrijf in medische hulpmiddelen met het hoofdkantoor in Israël, ontwikkelt gepatenteerde implantaten voor de behandeling van kraakbeen- en osteochondrale afwijkingen in traumatische en osteoartritische gewrichten.

Voor meer informatie: www.cartiheal.com

