Recomendações para o tratamento de câncer de mama de acordo com as últimas evidências atualizadas em vários idiomas

A NCCN também adapta as Diretrizes da NCCN em abordagens práticas direcionadas para diversos públicos considerando a variabilidade dos recursos disponíveis nos países de média e baixa renda que formam a Estrutura da NCCN para Estratificação de Recursos das Diretrizes da NCCN (NCCN Framework™). Existem também adaptações internacionais das Diretrizes da NCCN para câncer de mama para a região do Oriente Médio e do Norte da África (MENA) e Espanha, bem como as Diretrizes Harmonizadas (Harmonized GuidelinesTM) da NCCN para a África Subsaariana e o Caribe, todas desenvolvidas em colaboração com especialistas regionais em oncologia.

As Diretrizes da NCCN do câncer de mama também serviram como base para a criação de três volumes das Diretrizes da NCCN para pacientes (NCCN Guidelines for Patients®), para ajudar pacientes com câncer a consultar os seus médicos sobre as melhores opções de tratamento para o carcinoma ductal in situ (DCIS), câncer de mama invasivo e câncer de mama metastático.

"Estamos expandindo nosso conhecimento sobre esta doença em um ritmo rápido", disse William J. Gradishar, MD, Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center da Northwestern University, presidente do Painel de Diretrizes da NCCN para o câncer de mama. "Fizemos seis atualizações das principais diretrizes do câncer de mama neste mesmo ano. Elas incluem várias novas recomendações de tratamento que abrangem o manejo, o estadiamento e as circunstâncias especiais, como a gravidez."

A NCCN também tem diretrizes separadas sobre tópicos como triagem, avaliação de risco genético/familiar, redução de risco e cuidados de suporte.

Foram realizados mais de 890.000 downloads das Diretrizes da NCCN para câncer de mama em 2019, o que a torna a diretriz da NCCN com mais downloads dentre todos os tipos de câncer. Pelo menos 335.000 desses downloads foram feitos fora dos Estados Unidos, incluindo mais de 36.000 da Espanha e do México, 31.000 da China e 21.000 do Brasil. As versões em idiomas diferentes do inglês foram baixadas mais de 4.000 vezes.

Visite NCCN.org/global para saber mais sobre todos os recursos disponíveis sobre câncer e participe da conversa com a hashtag #NCCNGlobal.

Webinars gratuitos para pacientes com câncer de mama

A NCCN Foundation® realizará dois webinars gratuitos sobre pacientes com câncer de mama metastático nos dias 8 e 12 de outubro de 2020, com base nas Diretrizes da NCCN para pacientes.

Acesse nccn.org/patients/resources/breast-cancer-2020.aspx para obter mais informações e se registar.

Sobre a National Comprehensive Cancer Network

A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) é uma aliança sem fins lucrativos dos principais centros de câncer dedicada ao atendimento, pesquisa e educação de pacientes. A NCCN se dedica a melhorar e facilitar o tratamento do câncer de qualidade, eficaz, eficiente e acessível para que os pacientes possam viver uma vida melhor. As Diretrizes de Prática Clínica da NCCN em Oncologia (NCCN Guidelines®) fornecem recomendações transparentes de consenso de especialistas, baseadas em evidências, para tratamento, prevenção e serviços de suporte do câncer; eles são o padrão reconhecido para orientação clínica e política no tratamento do câncer e as diretrizes de prática clínica mais completas e frequentemente atualizadas disponíveis em qualquer área da medicina. As Diretrizes da NCCN para pacientes (NCCN Guidelines for Patientes®) fornecem informações especializadas sobre o tratamento do câncer para informar e capacitar pacientes e cuidadores, por meio do suporte da NCCN Foundation®. A NCCN também promove a educação continuada, iniciativas globais, política, e colaboração e publicação de pesquisas em oncologia. Consulte NCCN.org para obter mais informações e siga a NCCN no Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg, e Twitter @NCCN.







