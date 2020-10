Recommandations d'Experts sur le Traitement du Cancer du Sein Fondées sur la Mise à Jour des Données disponibles en Plusieurs Langues

« Le cancer du sein a un taux de guérison très élevé mais reste le cancer le plus répandu et le cancer causant le plus de décés de femmes dans le monde, » explique Robert W. Carlson, Docteur en Médecine, Président Directeur Général du NCCN et Professeur de Médecine (Émérite) au Centre Médical de l'Université de Stanford, spécialisé dans le cancer du sein . « Nous souhaitons que le personnel soignant dans le monde ait accès aux recommandations de traitement soigneusement examinées incluses dans les Directives NCCN. C'est la raison pour laquelle nous faisons toujours notre maximum pour assurer que nos ressources soient lisibles et accessibles. »

Le NCCN transforme également les Directives NCCN en approches échelonnées et pragmatiques selon la disponibilité des ressources dans les pays à bas et moyens revenus : Structure NCCN pour la Stratification des Revenus des Directives NCCN (NCCN Framework™). Il existe également des Adaptations Internationales des Directives NCCN pour le Cancer du Sein pour les régions du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA), mais aussi pour l'Espagne, ainsi que Directives HarmoniséesTM pour l'Afrique Sub-Saharienne et les Caraïbes, toutes écrites en partenariat avec des oncologues régionaux experts.

Les Directives pour le Cancer du Sein servent également de base à la création de trois volumes des NCCN Guidelines for Patients ®(Directives NCCN pour les Patientes), pour aider les patients à parler avec leurs médecins des meilleures options de traitement du Carcinome Canalaire in Situ (DCIS), du Cancer du Sein Invasif et du Cancer du Sein Métastatique.

« Nous partageons rapidement notre savoir sur la maladie, » explique William J. Gradishar, Docteur en Médecine au Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center de l'Université Northwestern, Président du Panel des Directives NCCN pour le Cancer du Sein . « Cette année, nous avons déjà fait six mises à jour aux principales directives pour le cancer du sein. Cela inclut plusieurs nouvelles recommandations de traitement allant de la gestion à l'organisation jusqu'aux circonstances particulières telles que la grossesse. »

Le NCCN a également publié des Directives distinctes autour de thèmes, comme le dépistage, l'évaluation du risque génétique/familial, la réduction du risque, et les soins d'accompagnement.

En 2019, les Directives NCCN pour le Cancer du Sein ont été téléchargées plus de 890 000 fois. Cela fait d'elles les directives les plus téléchargées des directives publiées par le NCCN sur tous les types de cancer. Au moins 335 000 téléchargements ont été effectués en dehors des États-Unis, y compris plus de 36 000 en Espagne et au Mexique, 31 000 en Chine et 21 000 au Brésil. Les versions traduites ont été téléchargées plus de 4 000 fois.

Consultez le site NCCN.org/global pour en apprendre plus sur les ressources disponibles sur le cancer et rejoignez la discussion avec le hashtag #NCCNGlobal.

Webinaires Gratuits pour les Patientes Atteintes du Cancer du Sein

Les 8 et 12 Octobre 2020, la Fondation NCCN® organise deux webinaires gratuits pour les patientes, sur la base des Directives NCCN pour les Patientes , autour du cancer du sein métastatique.

Veuillez consulter le site nccn.org/patients/resources/breast-cancer-2020.aspx pour plus d'informations et pour vous inscrire.

À Propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) est une alliance de grands centres de lutte contre le cancer de grands centres de lutte contre le cancer qui se consacrent aux soins des patients, à la recherche et à l'éducation, et ce, à but non lucratif. Le NCCN se consacre à améliorer et faciliter la qualité, l'efficacité et l'accessibilité des soins contre le cancer afin que les patients puissent vivre une vie meilleure. Les Directives NCCN pour la Pratique Clinique de l'Oncologie (Les Directives NCCN®) apportent des recommandations transparentes, basées sur les données et approuvées par les experts pour le traitement, la prévention et les services d'accompagnement dans la lutte contre le cancer. Elles sont La norme reconnue de la direction et politique cliniques pour le traitement du cancer et les Directives pour la pratiques cliniques les plus complètes et le plus souvent mises à jours disponibles dans n'importe quel domaine médical. Les NCCN Guidelines for Patients®(Directives NCCN pour les Patientes) apportent des informations d'experts pour informer et responsabiliser les patientes et le personnel soignant grâce au soutien de la Fondation NCCN®. NCCN fait également avancer la formation continue, les initiatives à l'international1901>, les politiques , et la collaboration en matière de recherches et publications dans le domaine oncologique. Veuillez consulter le site NCCN.org pour plus d'informations et suivre le NCCN sur Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg, et Twitter @NCCN.







1 Vaddepally. J Clin, Oncol. 36, suppl. 30; par. 47, 2018, https://meetinglibrary.asco.org/record/166668/abstract.

Contact pour les médias :

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1306011/NCCN_Breast_Cancer_Guidelines_Translations.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

Related Links

www.nccn.org



SOURCE National Comprehensive Cancer Network