Récompensée par un Grammy et ayant obtenu plusieurs disques de platine, l'artiste Ariana Grande lance son nouveau parfum THANK U, NEXT

Le parfum THANK U, NEXT incarne le succès retentissant de Grande et sa chanson populaire « thank u, next » ; dès ses débuts, la chanson a pris la première place du palmarès Billboard Hot 100 et a dès lors battu le record du clip le plus regardé, avec 55 millions de vues sur YouTube en moins de 24 heures. « Thank u, next » est devenue l'expression de l'année et symbolise le fait de passer à autre chose et de regarder vers l'avant, de prendre le contrôle de manière positive et affirmée, toujours avec un grand sens de l'humour. Après avoir remporté le titre de Parfum de l'année 2019 pour Cloud, Ariana a vu qu'il était important de construire une plateforme solide pour son prochain produit, ce qui a donné lieu à l'extension de la franchise « thank u, next » au parfum. La marque THANK U, NEXT possède un caractère ludique et sexy, tout comme une sensibilité qui permet à ses fans à travers le monde de s'assumer.

« Pour la campagne du parfum THANK U, NEXT, Grande et LUXE Brands ont de nouveau choisi comme partenaire Hannah Lux Davis pour intégrer la nouvelle création de parfum de Grande dans l'univers « thank u, next », a expliqué Noreen Dodge, directrice générale du marketing chez LUXE Brands. « La vision créative d'Ariana pour THANK U, NEXT transmet à la perfection le côté sexy et la douceur, tout en communiquant intelligemment les détails du dernier parfum d'Ariana de manière fraîche et moderne, à la fois authentique pour Ari et unique dans sa catégorie. »

Grande a dit : « Je souhaitais créer un parfum qui rappelle mon premier parfum, Ari, mais plus estival. J'ai donc retravaillé les notes fruitées de poire et de framboise d'Ari et les ai modifiées en ajoutant une touche de noix de coco. Pour la conception du flacon, j'ai choisi de représenter le message de ma chanson « thank u next » ; le parfum émergeant du cœur brisé représente le passage d'une étape difficile à un nouveau chapitre. »

Le parfum a été mis au point par Jerome Epinette, chez Robertet, le parfumeur et artisan à l'origine de Byredo et Atelier Cologne et il a eu l'idée de développer un nouveau territoire olfactif avec le parfum THANK U, NEXT. Une création qui perturbe l'espace gourmand en superposant de belles touches florales et un musc texturé pour une signature de parfum plus transparente, mais toujours aussi addictive.

« Chacun des parfums d'Ariana dépasse le précédent et THANK U, NEXT ne fait pas exception à la règle. Le parfum, le conditionnement et la campagne représentent parfaitement le message global d'Ariana », a déclaré Tony Bajaj, président-directeur général de LUXE Brands. « La façon dont Ariana tisse des liens avec ses fans et partage son incroyable passion, dans tout ce qu'elle entreprend, est remarquable. Nous sommes heureux de nous associer de nouveau à cette artiste avant-gardiste et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre sur la voie du succès avec le lancement du parfum THANK U, NEXT. »

« En nous basant sur l'attrait mondial et la réussite d'Ariana Grande, nous avons stratégiquement accru l'empreinte internationale de sa franchise de parfums. Notre succès est le fruit d'un partenariat avec LUXE Brands, avec nos principaux partenaires distributeurs Boots et Superdrug au Royaume-Uni et notre exclusivité avec Douglas dans plus de douze pays », a ajouté Dilesh Mehta, président-directeur général de Designer Parfums.

Le 18 août 2019 le parfum THANK U, NEXT sera disponible en ligne sur Ulta.com et dans tous les magasins Ulta Beauty du pays dès le 1er septembre 2019.

LE PARFUM :

Notes de tête : poire blanche, framboise sauvage

Notes de cœur : Crème de noix de coco, pétales de roses

Notes de fond : sucre au macaron et musc velouté

LE PRODUIT

Eau de parfum en vaporisateur, 100 ml 62,00 $

Eau de parfum en vaporisateur, 50 ml 52,00 $

Eau de parfum en vaporisateur, 30 ml 42,00 $

Les prix indiqués sont les prix de vente suggérés par le fabricant en dollars américains.

À PROPOS D'ARIANA GRANDE

Avec sa voix puissante et sa gamme étonnante, et récompensée par un Grammy, Ariana Grande est devenue l'une des chanteuses les plus charismatiques et les plus appréciées de la musique actuelle. À 25 ans, elle compte à son actif trois albums de platine et a dépassé les 35 milliards de vues. Elle a également inscrit 14 tubes parmi les dix meilleurs du palmarès Billboard Hot 100. Grande est récemment devenue la première artiste solo de l'histoire à voir ses chansons remporter les trois premières places du Billboard Hot 100, ce qui n'avait pas été le cas depuis les Beatles, en 1964.

Les trois chansons « 7 rings », « break up with your girlfriend, I'm bored » et « thank u, next », se trouvent toutes sur le cinquième album de Grande, intitulé thank u, next, le quatrième pour elle à être lancé à la première place du palmarès des albums du Billboard Top 200. Dès la première semaine, éclatante, l'album a permis a établi un certain nombre de records, y compris en matière de vues en une semaine pour un album pop et de vues en une semaine pour l'album d'une artiste féminine. Dans la région, Grande a battu le record du plus grand nombre de succès simultanés dans les 40 meilleurs du Billboard Hot 100 pour une artiste féminine, avec 11 chansons (dont les tubes sur plusieurs semaines « 7 rings » et « thank u, next »).

Depuis ses débuts en 2013 avec son album Yours Truly (sur lequel figure « The Way », le titre trois fois récompensé par un disque de platine, qui l'a propulsée), Grande joue de ses étonnantes capacités vocales pour nous offrir une musique pop qui mêle les genres, s'attaquant au R&B, à la soul et la musique électronique avec tout autant de nuances et d'assurance. En 2014, son deuxième disque, My Everything, met en vedette les tubes six fois disques de platine « Problem » et « Bang Bang ». En 2016, Grande a sorti Dangerous Woman, acclamé par la critique, qui comprenait les titres « Dangerous Woman », « Into You » et « Side to Side ». En 2018, le quatrième album de Grande, Sweetener, s'est dès le départ placé à la première place des 200 meilleurs albums, a produit les titres « God is a Woman », « breathin' » et a remporté le prix du meilleur album vocal pop aux GRAMMY® Awards 2019 pour « No Tears Left To Cry ». Grande, ayant été nominée six fois aux GRAMMY®, est la première artiste de l'histoire de la musique à voir le premier titre de ses cinq premiers albums à figurer parmi les dix meilleurs du Billboard Hot 100. Grâce en grande partie au succès de « thank u, next », Grande (« femme de l'année » au Billboard 2018), a été la meilleure artiste féminine sur Spotify en 2018.

Au fil des années, l'actrice de longue date et ancienne vedette de Broadway a prouvé l'étendue de son talent en jouant dans Scream Queens et Hairspray Live! et a montré ses talents comiques en animant le Saturday Night Live. Avec plus de 200 millions d'abonnés sur les médias sociaux, Ariana Grande a également reçu de nombreuses récompenses des MTV Video Music Awards, des iHeartRadio Music Awards et des American Music Awards, y compris le prix très convoité d'artiste de l'année.

À propos de LUXE Brands

LUXE Brands, Inc. est une société de beauté de prestige internationale qui se consacre au développement de marques de beauté du monde entier qui inspirent les consommateurs à travers le monde. L'approche innovante de la société pour concevoir, commercialiser et créer des marques, avec une excellente éthique numérique, a remporté de nombreux prix dans le monde entier. LUXE Brands a représenté le Parfum de l'année en 2019 pour Cloud, d'Ariana Grande. Son portefeuille comprend Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Jennifer Lopez par Cosmopolitan et Jennifer Lopez.

