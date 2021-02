Reconhecido líder científico e veterano da Novartis junta-se à Sai Life Sciences

Ao fazer o comunicado, o CEO e diretor administrativo da Sai Life Sciences, Krishna Kanumuri declarou: "Consideramos a fase inicial do desenvolvimento de processos como um ponto essencial para reduzir o tempo de comercialização dos programas de desenvolvimento de medicamentos de nossos clientes. Esta prioridade recebeu agora um impulso significativo com a incorporação do Dr. Mahavir Prashad. Seu expertise científico aprofundado e ampla experiência na gestão de programas terceirizados de desenvolvimento de medicamentos serão, sem dúvida, uma adição valiosa, à medida que lutamos para criar um mecanismo de entrega de classe mundial."

O Dr. Prashad é líder reconhecido em P&D de processos químicos e na aplicação de princípios de química verde e tecnologias modernas em síntese de API. Possui um excelente histórico científico através de 94 publicações, quatro artigos de revisão, 1 capítulo de livro, 71 patentes/aplicações e 10 palestras convidadas em conferências científicas. Recebeu o prêmio Novartis Leading Scientist em 2002 e também o Diversity & Inclusion de 2010 da Novartis Pharmaceuticals Corporation. O Dr. Prashad é Ph.D. em química orgânica pela Central Drug Research Institute em Lucknow, Índia, e foi premiado com uma bolsa de pesquisa de pós-doutorado na Duke University, na Carolina do Norte, EUA.

Ao comentar sobre a sua nomeação, oDr. Mahavir Prashada declarou : "Estou encantado de me associar à Sai Life Sciences e sua entusiasmada equipe de liderança com uma clara estratégia de aceleração de desenvolvimento de fase inicial. Espero trabalhar com cientistas talentosos e dedicados na Sai, que permitem que os seus parceiros ofereçam novos medicamentos a pacientes de forma rápida e socialmente responsável através da ciência e da inovação."

Atualmente, a Sai Life Sciences está em processo de transformação em toda a empresa. A empresa está investido US$ 150 milhões durante os anos de 2019 a 23, como parte da iniciativa Sai Nxt, em três áreas principais: pessoas e cultura, processos e automação, infraestrutura e recursos científicos.

