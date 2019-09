Reconnaissance internationale des efforts de développement saoudiens au Yémen à l'occasion de l'exposition du SDRPY à New York

Adel al-Jubeir, ministre d'État saoudien aux Affaires étrangères, Dr Abdullah Al-Rabeeah, superviseur général du King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, Abdullah Al-Mouallimi, représentant permanent de l'Arabie saoudite aux Nations unies, le cheikh Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah, ministre koweïtien des Affaires étrangères, et Geoffrey Onyeama, ministre nigérian des Affaires étrangères, sont également passés par le chapiteau du programme et ont assisté à une présentation sur les projets de développement du SDRPY et les initiatives du royaume au Yémen.

Au cours de sa visite au pavillon du SDRPY, après avoir écouté une description des projets actuels et futurs du programme, Mohammed Al-Hadhrami, ministre yéménite des Affaires étrangères, a salué les efforts de développement du royaume en soutien à ses frères du Yémen par le biais de plusieurs gouvernorats yéménites, et son impact sur les communautés et la société yéménite dans son ensemble.

L'exposition inclut une technologie de réalité virtuelle (RV) représentant les projets du programme dans les gouvernorats yéménites, des vidéos des opérations du SDRPY, ainsi qu'une galerie d'images présentant des Yéménites de tous les âges qui bénéficient des projets de développement du programme. Ces projets ont eu un impact visible et positif sur la vie des citoyens yéménites, directement et indirectement, en aidant à renforcer l'économie yéménite et en créant de l'emploi au Yémen.

