Record historique de la loterie américaine - 2 milliards $ en prévision

LONDRES, October 21, 2018 /PRNewswire/ --

theLotter.com: « Le jackpot estimé à 1,6 milliard $ devrait être réévalué à la hausse en raison de ventes internationales sans précédent. »

Selon les initiés de l'industrie, le jackpot record de 1,6 milliard $ du Mega Millions de cette semaine franchira le seuil de 2 milliards $ avant le prochain tirage. L'un des principaux facteurs de l'augmentation de ce jackpot historique repose sur le nombre impressionnant de joueurs étrangers participant à la loterie US.

Austin Weaver, porte-parole de theLotter, a déclaré: « En tant que leader de l'industrie, nous avons assisté, ces dernières années, à une évolution tangible du paysage en ligne. De plus en plus d'entreprises proposent de participer aux loteries américaines en ligne, mais nous sommes les seuls à proposer des billets de loterie officiels sur support papier. Les différents gagnants d'Europe, Australie, Canada, Irak et Amérique Latine, confirment notre fiabilité. »

Weaver poursuit: « Nous connaissons une croissance constante depuis 15 ans, mais les ventes ont vraiment augmenté en 2016, lorsque le jackpot Powerball a atteint 1,58 milliard $ et que les médias CNN, CBS… ont présenté les services de theLotter. Cependant, ce que nous vivons actuellement est inouï. Le jackpot actuel du Mega Millions génère encore plus de ventes en Europe qu'en 2016. »

« Avec un tel montant, les joueurs du monde entier se tournent vers theLotter. En effet, nos représentants achètent physiquement des billets, à l'inverse de nos concurrents, qui ne proposent qu'un pari sur les résultats. Avec ce niveau de jackpot, rien ne garantit qu'un pari soit couvert par une assurance. Reste donc à savoir comment ces sociétés de paris vont générer des milliards de dollars si l'un de leurs parieurs gagne. Notre modèle de billet sur support papier peut sembler vieux jeu à l'ère numérique, mais il offre une sécurité maximale à nos joueurs. En cas de gain, le joueur est accompagné par avion aux États-Unis pour récupérer son prix, billet en main ! C'est légal et sécurisé, comme le prouve notre décennie d'expérience. »

« Le jackpot actuel Mega Millions de 1,6 milliard $ est historique ! C'est maintenant une question de temps avant de féliciter le premier milliardaire de loterie ! Alors, s'agira-t-il d'un français ? D'un américain ?... »

Contact: theLotter Media

Tel: +44-20-3150-0476

Email: media@thelotter.com